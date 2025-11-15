Алматы и Шымкент связала четырехполосная трасса

Автодороги
14
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Алматинской области введен в эксплуатацию дорожный участок Узынагаш – Отар протяженностью 42 км, ставший заключительным звеном реконструкции автомагистрали Алматы-Шымкент, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматинской области

Как отметил на церемонии открытия инфраструктурного объекта вице-министр транспорта Максат Калиакпаров, теперь между Алматы и Шымкентом можно проехать по современной четырехполосной автотрассе. Это повысит пропускную способность магистрали, сократит время в пути, улучшит безопасность движения и укрепит транспортные и экономические связи регионов.

«В этом году достигнут рекордный охват реконструкции и ремонта дорог по всей стране. Всего обновлено 13 тысяч километров. Это стало возможным благодаря поддержке Главы государства и самоотверженному труду дорожников, которые день за днем создают безопасные и комфортные маршруты для граждан», — отметил Максат Калиакпаров.

Строительно-монтажные работы на участке Узынагаш - Отар завершены за два года. В реализации проекта были задействованы 163 единицы техники, 290 специалистов, два асфальтобетонных завода и четыре дорожно-строительных управления.

#строительство #дороги #Алматинская область

