Алматы побил трехлетний рекорд по уровню загрязнения воздуха

Экология
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Дана Аменова
Корреспондент

За прошлый год предприятия выбросили в атмосферу Алматы 44 тыс. тонн загрязняющих веществ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Первое кредитное бюро

Фото: Юрий Беккер

Как уточняется, к предыдущему году показатель вырос на 6%, или 2,5 тыс. тонн. Текущее значение – максимальное с 2020 года, следует из данных Бюро нацстатистики.

«Около половины всех выбросов пришлось на сернистый ангидрид (SO2) – 20,2 тыс. тонн. Объяснить это можно тем, что городские ТЭЦ используют экибастузский высокозольный уголь, при сжигании которого упомянутое вещество образуется в больших количествах. Еще 36% вкупе обеспечили окислы азота (в пересчете на NO2) - 8,7 тыс. тонн и взвешенные частицы - 7 тыс. тонн», – говорится в официальном сообщении.  

Кроме того, заметными на общем фоне выглядят и выбросы окиси углерода (СО) – 5,7 тыс. тонн (13%). Все перечисленные вещества – тоже продукты сжигания угля.

Основной вклад в годовой прирост внесли сернистый ангидрид и взвешенные частицы – более 60%. В первом случае рост составил 930 тонн, во втором – 613 тонн.   

#Алматы #рекорд #воздух #загрязнение

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