Американские хирурги пересадили сердце без разреза грудной клетки

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В Хьюстоне (штат Техас) хирурги провели первую для США полностью роботизированную пересадку сердца 45-летнему мужчине. Медицинский центр Baylor St. Luke's сообщил, что пациенту не вскрывали грудную клетку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Врачи использовали специального робота, чтобы сделать небольшие разрезы и пройти через предбрюшинное пространство, удалить больное сердце и имплантировать донорский орган.

Представители больницы заявили, что новая процедура наносит меньше вреда организму и снижает риск чрезмерного кровотечения при разрезе грудной клетки. Это означает, что необходимость в переливании крови менее вероятна, что сводит к минимуму риск отторжения нового сердца реципиентом.

«Вскрытие грудной клетки может повлиять на заживление ран, задержать реабилитацию и продлить выздоровление, особенно у пациентов с трансплантацией сердца, принимающих иммунодепрессанты», — подчеркнул ведущий хирург доктор Кеннет Ляо.

#сердце #Америка #хирурги

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