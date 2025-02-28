Американский банк по ошибке перевел клиенту 81 трлн долларов

США,Банки и финансы
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Перевод был обработан по цепочке двумя сотрудниками, ни один из которых не заметил ошибку

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Американский Citibank (банк финансового конгламерата Citigroup) по ошибке перевел на счет своего клиента $81 трлн вместо $280. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на внутреннюю документацию банка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Перевод был обработан по цепочке двумя сотрудниками, ни один из которых не заметил ошибку. Транзакция была одобрена на следующий день после ее регистрации, только третий специалист выявил проблему с балансом на счетах банка и отменил перевод спустя 90 минут после того, как деньги были отправлены. Средства вернулись несколько часов спустя.

Как отметил источник FT, деньги не покинули сам банк, Федеральная резервная система США и другие регуляторы были уведомлены об инциденте.

Согласно имеющемуся в распоряжении газеты отчету, в прошлом году в Citibank было зарегистрировано 10 менее масштабных происшествий с ошибочными транзакциями на суммы $1 млрд и выше. Подобная ситуация сказывается на репутации банка и его оценке в глазах регулятора банковской системы США. В 2024 году банк уже был оштрафован на общую сумму в $136 млн из-за низкого качества контроля рисков.

В 2021 году банк пережил скандал, который привел к увольнению генерального директора и крупным штрафам. Тогда Citibank ошибочно перевел кредиторам косметического бренда Revlon $900 млн вместо $7,8 млн. Отменить транзакцию и оспорить ее в суде банку не удалось.

#банк #клиент #ошибка #Citibank

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