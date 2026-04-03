Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Радостной новостью администрация зоопарка поделилась в социальных сетях, сообщает Kazpravda.kz

«Друзья! Как же много прекрасных имен вы предложили для наших тигрят – читать ваши варианты было настоящим удовольствием! Выбрать оказалось совсем непросто, но сотрудники отдела «Хищные млекопитающие» — те, кто каждый день рядом с малышами и лучше всех чувствуют их характер — сделали свой выбор. Знакомьтесь: Алан, Арлан и Тарлан! Спасибо каждому из вас за участие, тепло и любовь к нашим животным — это очень ценно для нас!» – говорится в публикации.

Напомним, в зоопарке Алматы 11 января 2026 года у пары амурских тигров Бентли и Ярги родились три тигренка. Первые недели они находились рядом с матерью, а с наступлением весны начали выходить в вольер и осваивать пространство. Пока детеныши питаются молоком, но уже проявляют интерес к твердой пище и становятся более активными.

Как сообщили в администрации зоопарка, с началом весеннего сезона в летние вольеры также переведены теплолюбивые животные. Слоны, жирафы, носороги, зебры, тапиры и пеликаны вышли на открытые площадки, где могут свободно двигаться и вести привычный образ жизни.