Ангелина Лукас защитила титул чемпионки мира по боксу

Спорт
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Казахстанская боксерша Ангелина Лукас в социальных сетях сделала заявление после победы над танзанийкой Стумаи Муки единогласным решением судей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: kazpravda.kz

«Сегодня я одержала 5 победу на профессиональном ринге и в 10-раундовом бою защитила звание чемпиона мира. Вчера на взвешивание я вышла в образе Барби. И моя соперница конечно же недооценила меня.

Но наш Казахстанский народ поддерживали меня и знали, что я чемпионка и перевоплощусь в ринге в настоящего воина. Я чувствовала любовь всех казахстанцев. Во втором раунде я ошеломила соперницу и отправила на настил ринга. Но она встала и бой продолжился всю дистанцию. Из 10 раундов я выиграла все 10 раундов.

Мы – казахи - лучшие в мире бокса. В данный момент я единственная чемпионка мира в профессиональном боксе, и единственная женщина боксёр, которая защитила титул чемпионки мира спустя 8 месяцев. Я всегда буду гордо нести флаг любимой Родины. И стану абсолютной чемпионкой мира. Обещаю. Алга Казахстан», — написала Лукас.

Отметим, что на кону стоял принадлежавший Лукас титул чемпионки мира по версии UBO. 

#чемпион #бокс #АнгелинаЛукас

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