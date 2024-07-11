Англия стала вторым финалистом Евро - 2024

Футбол
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Победный гол англичане забили уже в добавленное время

Фото: uefa.com

Сборная Англии по футболу вышла в финал чемпионата Европы-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz

В матче 1/2-й, который прошел в немецком Дортмунде, подопечные Гарета Саутгейта встречались с командой Нидерландов и вырвали победу со счетом 2:1

«Оранжевые» первые вышли вперед. На седьмой минуте полузащитник Хави Симонс четко пробил в левый верхний угол. Но радость футболистов Нидерландов длилась недолго. Вскоре английский форвард Харри Кейн упал в штрафной после борьбы с защитником.

После просмотра VAR был назначен пенальти, который Кейн пробил сам на 18-й минуте, отправив мяч в левый нижний угол мимо Барта Вербрюггена - 1:1

Победный гол англичане забили уже в добавленное время. На 91-й минуте Олли Уоткин точно пробил в нижний угол ворот.

Напомним, что ранее в финал вышла сборная Испании, которая выбила в полуфинале команду Франции.

Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Предыдущим чемпионом является Италия, которая вылетела на стадии 1/8-й.

#чемпионат #финал #Англия #Евро

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