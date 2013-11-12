Аномалии молочного рынка

Говорят, в бассейне Амазонки растет дерево, которое местные жители именуют сорвейра. И если при надрезе наши березы выделяют всем известный сок, то сорвейра при аналогичной процедуре дает густую белую жидкость, по вкусу напоминающую обычное коровье молоко, только с горьковатым привкусом. Местные аборигены разбавляют этот сок водой и кипятят, получая в результате некую аналогию молока, которую и употребляют в пищу. Разницу между древесным и коровьим молоком трудно определить без апробации, а вот о достоинствах импортных продуктов, попадающих на рынок Казахстана, эксперты говорят мало лестного. Недавно выяснилось, что молочные компании наших партнеров в поисках низкой себестоимости продукции освоили не только технологию получения спирта из опилок, но и молока из древесного угля.

Демпинг – орудие экспансии

Представители Молочного союза отмечают, что с действием ТC казах­станский рынок наводнили импортные продукты сомнительного качества. Речь идет о молочной продукции с преобладающей долей растительных жиров, которая поставляется на наш рынок партнерами по ЕЭП.

Проблема в том, что в гонке за низкую себестоимость белорусские и российские производители ухищряются применять в производстве различные способы «алхимии», включая замещение молочных жиров дешевыми растительными заменителями. В итоге подобной фальсификации зарубежные экспортеры обеспечивают низкую себестоимость своей продукции, достигая таким макаром явного ценового преимущества на рынке Казахстана. Этикетки этих молочных товаров бросаются в глаза пестрой рекламой, но не содержат никакой полезной информации о составе продукта, будто это лекарственное снадобье, применяемое лишь по назначению врача.

Как пояснил по этому поводу вице-президент Казахской академии питания Юрий Синявский, согласно международным стандартам продукция с добавлением растительных жиров не может считаться молоком или кефиром. Тем не менее в отсутствии единой политики в сфере технической регламентации импорт-фальсификат поступает в Казахстан, нагло выдавая себя за молочную продукцию. Причем масло, которое на 80% состоит из растительного жира, как котлеты – из бумаги и сои, реализуется в нашей розничной сети по той же цене, что и натуральный продукт. Неискушенным потребителям остается лишь догадываться о наличии в природе вообще и на казахстанском рынке в частности множества других молочных продуктов, содержащих вместо обещанных белков, жиров и углеводов их дешевые заменители.

Так или иначе, но дело обернулось тем, что продукция отечественных молочных и маслодельных заводов, изготовленная из сухой или цельной основы, оказалась на собственном рынке на одном и тоже ценовом уровне с фальсифицированной продукцией импортного происхождения. Разумеется, от такой несправедливости даже коровы перестали бы давать молоко в знак протеста, если бы уразумели суть проблемы. Но речь не об этом, а о том, что критическое положение казахстанской молочной отрасли обусловлено не только высокой себестоимостью отечественного производства или недобросовестной конкуренцией со стороны зарубежных поставщиков, но и многими другими факторами, о которых речь пойдет ниже.

Сухой передел

Говоря о проблемах молочного рынка, представители отрасли поч­­ти во всех случаях упоминают и о другой проблематике местной производственной специфики – тотальном дефиците молока-сырья в Казахстане. По этой причине сегодня львиная доля отечественных предприятий молочной отрасли вынуждена использовать в производстве сухое молоко, причем импортное из-за отсутствия собственных источников качественной и приемлемой по цене продукции. При этом лишь малая толика молокозаводов имеет возможность производить продукцию в масштабном объеме, широком ассортименте и соответствующего качества, поскольку для масла, творожных и других изделий, в том числе более высоких переделов, требуются белок и жир, которые в необходимом количестве можно получить только из натурального сырья.

Следует отметить, что для этой отрасли, так же как для других секторов аграрного производства страны, характерно неравномерное рассредоточение производительных сил в регионах. Например, в Алматинской области функционирует порядка 15 предприятий по переработке молока, имеющих различные уровни перерабатывающей мощности, технологической, фондовой и сырьевой оснащенности. Четверка наиболее крупных из них базируется в районах, расположенных неподалеку от Алматы. В то же время «до середины Днепра» внутреннего рынка страны «долетает» продукция далеко не всех региональных компаний. В частности, на потребительском рынке столицы в основном примелькались изделия все той же четверки предприятий – АО «ФудМастер», ТОО «Раимбек Агро», АО «АПК Адал» и ТОО «Смак».

Все эти предприятия претендуют на основной объем сырья-молока, производимого в области. Остальным субъектам молочной промышленности, с точки зрения сырьевой обеспеченности, приходится довольствоваться меньшей долей потребления в регионально-отраслевом раскладе.

Между тем ресурсный потенциал молока-сырья трех районов области – Талгарского, Илийского и Енбекшиказахского – составляет, по общим оценкам, примерно 62,38 и 107 тыс. тонн в год соответственно. При этом наибольшие технические, финансовые и прочие возможности поставок молока-сырья имеются только у компании «ФудМастер», сети заготовительных пунктов которой охватывают более 170 хозяйств Алматинской, Южно-Казахстанской и Павлодарской областей. При производственной мощности переработки до 45 тыс. тонн молока в год компания в среднем перерабатывает около 38 тыс. тонн сырья. На второй позиции в регионе по уровню заготавливаемого и перерабатывае­мого молока находится компания «Раимбек Агро», перерабатывающая до 17 тыс. тонн молока в год. На долю ТОО «Адал» приходится не более 5 тыс. тонн молока, остальные предприятия перерабатывают значительно меньшие объемы сырья и, соответственно, занимают нижние позиции в совокупном производстве продукции.

Таким образом, ситуация показывает, что в условиях сохраняющейся тенденции снижения объемов производства молока в регионах даже наиболее состоятельные во всех отношениях предприятия сталкиваются с острой нехваткой молока-сырья для производства. И, вероятно, на данном региональном рынке есть место не только жесткой конкуренции между предприятиями за территории заготовки молока, но и критике ведомственных подходов к решению проблем молочной отрасли.

Вкусное, натуральное

Помнится, в прежние десятилетия четверка областей северного регио­на обеспечивала молоком почти всю республику. Но сегодня положение дел с производством молока-сырья в этих пределах с каж­дым годом усложняется. Так, если в 2011 году уровень производства молока в Северо-Казахстанской области составлял 555 тыс. тонн, то в 2012 году этот показатель опустился до 436,1 тыс. тонн, а за 9 месяцев текущего года он не превысил 383,7 тыс. тонн. В течение трех остальных месяцев вряд ли возможны существенные прорывы в этом направлении.

В Акмолинской области, судя по цифрам статистики, ситуация в этом плане еще хуже. За 9 месяцев 2013 года здесь произведено всего 263,5 тыс. тонн молока. Положение области усугубляется дальнейшим сокращением поголовья крупного рогатого скота. В минувшем году снижение составило 18%. Безусловно, снижение объемов производства и сокращение поголовья КРС в северном регионе вовсе не способствует ни положительной динамике роста промышленного производства молочной продукции, ни повышению уровня жизни сельчан.

Согласно мнению региональных властей, при росте доли переработки молока практически весь объем приходится на областной центр – 76%, в то время как во многих сельских районах нет ни перерабатывающих мощностей, ни пунктов по сбору и охлаждению молока. Предприятия города работают в основном на импортируемом порошке. И подобная тенденция, в сущности, ведет к деградации сельского молочного животноводства, вышибая инициа­тиву из рук нашего труженика и передавая ее в руки производителей других стран.

Но, говоря об этом, никто из аграрных деятелей не признает тот факт, что за хорошим опытом на край земли ходить не надо. В этом плане такие предприятия-хозяйства, как «Родина» и «Зенченко и К», давно доказали: на каждое «сегодня» есть свое «завтра». Ведь эти агропредприятия, у которых, кроме отлаженной системы сбора молока от населения и хозяйств, имеются еще и собственные молочные фермы, судя по всему, чувствуют себя в конкурентной среде более уверенно, несмотря на демпинг и прочие неурядицы рынка. При этом их продукция в рекламе вряд ли нуждается, поскольку она – натуральная…

В связи с этим, что ни говори, а на масле, напоминающем по вкусу маргарин, или молоке, изготовленном из сухого порошка, отечественному бизнесу, очевидно, можно донести дальше плата Устюрт только оглобли от бренда.

Между тем отраслевики из числа активных участников нынешнего производительного процесса, руководители фермерских хозяйств или люди, для которых занятие животноводством – дело всей жизни, порой вполне убежденно и осознанно говорят о том, что потенциальных возможностей для роста производства животноводческой продукции, в том числе молока, в нашей республике более чем достаточно. Стоит только активнее задействовать в этом деле не только верхние производительные эшелоны, но и нижние, создав по всему периметру делового пространства такие условия, при которых заниматься производством молока, мяса и промышленной переработкой сельхозсырья будет экономически выгодно всем.

Досжан НУРГАЛИЕВ