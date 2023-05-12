Антимонопольный орган начал расследования в отношении КТЖ и аэропорта Астаны

Национальную компанию «Қазақстан темір жолы» и аэропорт города Астаны подозревают в нарушении антимонопольного законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

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По информации руководителя Департамента АЗРК по городу Астане Тимура Каленова, всего в 2022 году было проведено 31 расследование, из них завершены 23, результаты 17 направлены в соответствующие органы, по 6 расследованиям нарушения не выявлены, по 8 делам расследования еще идут.

В этом году департамент начал расследования в отношении АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» и ТОО «Дьюфри Централ Эйжа» (подпункт 5 пункта 3 статьи «Антиконкурентные соглашения» Предпринимательского кодекса РК). Здесь в передаче для беспошлинной торговли площадей в стерильной зоне аэропорта антимонопольный орган усмотрел ограничение доступа на товарный рынок и устранение с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей.

Ведется расследование в отношении нацкомпании «Қазақстан темір жолы».

«АО «НК «КТЖ» заключило трехстороннее соглашение с Cosco Container Lines (Hong Kong) Co. и Shanhai (Hong Kong) Investment&Development Company Limited, в рамках которого приняло на себя обязательства, согласно которому не будет создавать новые перегрузочные или аналогичные предприятия, занимающиеся погрузочным бизнесом на станции Хоргос-Алтынколь», – пояснил Каленов на пресс-брифинге в службе региональных коммуникаций.

В поле зрения антимонополистов попало и АО «Казахтелеком». Ему, по словам главы столичного антимонопольного ведомства, вынесли уведомление из-за навязывания абонентам дополнительного оборудования – модема.

«Управлению транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны уведомление вынесено по признакам нарушения, предусмотренного подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 194 ПК РК, а именно ограничение доступа на товарный рынок, предоставление отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов – при выборе потенциального частного партнера ТОО «Парковочное пространство Астаны», – привел еще один пример спикер.

Нарушило антимонопольное законодательство ТОО Asem Tas Development (корпорация Orda Invest) из-за заведомо ложной и недобросовестной рекламы.

АО «Астана – Региональная электросетевая компания» вынесли уведомление по ограничению доступа и недопущению на рынок установки и пломбировки счетчиков электроэнергии.

Кроме того, департамент за первый квартал вынес предписания 3 субъектам по повышению установленных предельных цен на сжиженный нефтяной газ в госзакупках, завершил анализы состояния конкуренции на 7 товарных рынках, в работе находятся 9 анализов.