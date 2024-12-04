АО «Каражанбасмунай» прокомментировало депутатский запрос Саирова

В компании разъяснили свое взаимодействие с ТОО «Каспий Шиппинг», о котором шла речь в депутатском запросе мажилисмена, сообщает Kazpravda.kz
13 ноября на пленарном заседании Мажилиса депутатом Ерланом Саировом был направлен депутатский запрос касательно заключенных услуг по транспортировке нефти через Каспийское море между АО «Каражанбасмунай» (КБМ) и ТОО «Каспий Шиппинг» (КШ).
В связи с этим АО «Каражанбасмунай» проинформировало, что 17 июля на портале закупок АО «Самрук-Казына» компания объявила открытый тендер на закупку «Комплекса транспортно-логистических услуг». По требованиям порядка закупок АО «Самрук-Казына», победителем признано ТОО «Каспий Шиппинг».
В связи с этим, 22 августа был подписан договор о закупке услуг. Условиями данного договора предусмотрено, что услуги производятся исполнителем, в сроки и в объеме в соответствии с ежемесячными графиками транспортировки.
Первоочередно нефть распределяется для переработки на внутрений рынок - Битумный завод, далее – на экспортные направления. Распределение месячных объемов транспортировки нефти по направлениям, формируется исходя из экономической целесообразности и технической возможности транспортных маршрутов.
«В соответствии с распределением по графикам транспортировки нефти, в сентябре-ноябре текущего года транспортировка и реализация нефти на экспорт по маршруту Актау-Махачкала не предусмотрена, ввиду экономической целесообразности и образованию меньших остатков объемов нефти по маршруту через нефтепровод Атырау-Самара», - говорится в сообщении компании.
В АО «Каражанбасмунай» отметили, что ведут свою деятельность в рамках действующего законодательства. Со стороны компании своевременно предоставлены ответы на все устные и письменные запросы в адрес ТОО «Каспий Шиппинг».