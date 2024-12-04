АО «Каражанбасмунай» прокомментировало депутатский запрос Саирова

Энергетика
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В компании разъяснили свое взаимодействие с ТОО «Каспий Шиппинг», о котором шла речь в депутатском запросе мажилисмена, сообщает Kazpravda.kz

Фото: АО «Каражанбасмунай»

13 ноября на пленарном заседании Мажилиса депутатом Ерланом Саировом был направлен депутатский запрос касательно заключенных услуг по транспортировке нефти через Каспийское море между АО «Каражанбасмунай» (КБМ) и ТОО «Каспий Шиппинг» (КШ). 

В связи с этим АО «Каражанбасмунай» проинформировало, что 17 июля на портале закупок АО «Самрук-Казына» компания объявила открытый тендер на закупку «Комплекса транспортно-логистических услуг». По требованиям порядка закупок АО «Самрук-Казына», победителем  признано ТОО «Каспий Шиппинг».

В связи с этим, 22 августа был подписан договор о закупке услуг. Условиями данного договора предусмотрено, что услуги производятся исполнителем, в сроки и в объеме в соответствии с ежемесячными графиками транспортировки.

Первоочередно нефть распределяется для переработки на внутрений рынок - Битумный завод, далее – на экспортные направления. Распределение месячных объемов транспортировки нефти по направлениям, формируется исходя из экономической целесообразности и технической возможности транспортных маршрутов.

«В соответствии с распределением по графикам транспортировки нефти, в сентябре-ноябре текущего года транспортировка и реализация нефти на экспорт по маршруту Актау-Махачкала не предусмотрена, ввиду экономической целесообразности  и образованию меньших остатков объемов нефти по маршруту через нефтепровод Атырау-Самара», - говорится в сообщении компании.

В  АО «Каражанбасмунай» отметили, что ведут свою деятельность в рамках действующего законодательства. Со стороны компании своевременно предоставлены ответы на все устные и письменные запросы в адрес ТОО «Каспий Шиппинг».

#депутатский запрос #Каражанбасмунай

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