Apple представила линейку новых айфонов с интегрированным ИИ

Старт продаж запланирован на 20 сентября
Компания Apple представила новое поколение айфонов со встроенными технологиями генеративного искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС
«Новые смартфоны, которые оснащены долговечными аккумуляторами и более мощными чипами, стали первыми устройствами, разработанными специально для работы с ИИ и набором функций Apple Intelligence, который был представлен на конференции разработчиков в июне», - заявили в компании.
Генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что обновления «раздвинут границы того, что может делать смартфон».
Продажи iPhone — основного продукта Apple, на который приходится около половины всех продаж, замедлились в последние месяцы. Компания возлагает большие надежды на новые смартфоны.
При этом технологии Apple Intelligence будут доступны в версии операционной системы iOS 18.1, которая выйдет в октябре, и пока только на английском языке. Другие языки появятся позже.