Apple представила линейку новых айфонов с интегрированным ИИ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Компания Apple представила новое поколение айфонов со встроенными технологиями генеративного искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС

«Новые смартфоны, которые оснащены долговечными аккумуляторами и более мощными чипами, стали первыми устройствами, разработанными специально для работы с ИИ и набором функций Apple Intelligence, который был представлен на конференции разработчиков в июне», - заявили в компании.

Генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что обновления «раздвинут границы того, что может делать смартфон».

Продажи iPhone — основного продукта Apple, на который приходится около половины всех продаж, замедлились в последние месяцы. Компания возлагает большие надежды на новые смартфоны.

При этом технологии Apple Intelligence будут доступны в версии операционной системы iOS 18.1, которая выйдет в октябре, и пока только на английском языке. Другие языки появятся позже.