Хакатон «Archive Hack: Умный архив» стартует в Алматы

Архив Президента Республики Казахстан, Satbayev University и Yandex Qazaqstan объявляют о проведении хакатона «Archive Hack: Умный архив», направленный на разработку инновационных технологических решений в области архивного дела

Мероприятие пройдет 24-25 сентября в Алматы в формате командных соревнований и станет важной вехой в цифровой трансформации архивов Казахстана. Победителей хакатона выберет жюри, и они будут награждены образовательными грантами от Satbayev University, а также денежными призами от Yandex Qazaqstan.

На хакатоне команды студентов университетов и колледжей с IT- и историческими специализациями (и смежными направлениями), а также учащихся 10-12 классов школ (г. Алматы) будут соревноваться в создании проектов, направленных на улучшение доступа к архивным данным, их цифровизацию, защиту и сохранность.

Организаторы хакатона ставят перед участниками задачу разработать решения, которые помогут сделать исторические материалы более доступными и интересными, а также будут способствовать общественному доступу к культурному наследию Казахстана. На протяжении всего хакатона ребята будут получать поддержку и наставничество от экспертов Yandex Qazaqstan.

Мустафина Алия, Хусаиновна директор Архива Президента РК:

«Мы уделяем особое внимание образовательным инициативам, направленным на развитие ИТ навыков у молодежи и внедрению современных цифровых технологий в архивное дело. Этот хакатон действительно уникальный проект, все участники получат ценный опыт и проведут действительно важную для нашей страны работу».

Арыстанбек Джолдасбеков, Руководитель облачного бизнеса Yandex Qazaqstan:

«Перед участниками стоят важные задачи: восстановить данные из поврежденных документов, улучшить изображения, создать алгоритм распознавания текста или виртуальный архив. Мы уверены, что современные технологии в сочетании с их усилиями помогут сохранить культурное наследие и сделать его доступным для будущих поколений. Yandex Qazaqstan предоставит необходимые ресурсы и менторскую поддержку для успешной реализации проектов».

Ускенбаева Раиса Кабиевна, Проректор по академическим вопросам Satbayev University:

«Мы гордимся тем, что стали площадкой для проведения хакатона 'Archive Hack: Умный архив'. Это уникальная возможность для студентов и школьников применить свои знания в области IT и искусственного интеллекта на практике. Мы верим, что этот хакатон станет стимулом для создания новых технологий, которые помогут сохранить и популяризировать наше культурное наследие. Победители получат образовательные гранты от нашего университета, и мы будем рады видеть таких талантливых ребят среди наших студентов».

Все желающие могут зарегистрироваться через специальную форму на сайте.