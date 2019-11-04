Арендное жилье для работающей молодежи в РК: требование к зарплате могут снизить

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото @Kazpravda.kz
В Казахстане рассматривают вопрос снижения требований по заработной плате при получении арендного жилья. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

"Спрос на арендные квартиры очень высок. В соответствии с правилами предоставления арендного жилья без права выкупа для работающей молодежи требуется подтверждение ежемесячного дохода в размере не менее 40 МРП. Это значит, что молодые люди с окладом менее 101 тысячи тенге в месяц не имеют доступа к такой квартире. Рассматривается ли вопрос возможности снижения требуемого ежемесячного дохода в целях увеличения числа претендентов из числа молодежи на арендное жилье?" – обратилась с вопросом депутат Мажилиса Парламента Куралай Каракен.

В свою очередь Даурен Абаев отметил, что в министерстве не исключают возможности снижения отдельных требований.

"Это только начало проекта, поэтому мы исходили из определенных расчетов, которые показали, что если человек будет выплачивать 15 тысяч за аренду, учитывая проживание семьи, было принято такое решение, что такое требование выставили. Мы готовы снизить сумму, которая необходима. Вопрос, я думаю обсуждаемый, и никаких проблем нет. Анализы будут показаны, мы естественно будем это делать", – заявил Абаев.

Он напомнил, что до конца будет выдано первое арендное жилье по программе.

"Поэтому мы и внесли изменение, которое позволило акиматам выкупить на вторичном рынке жилье, построить бы мы не успели. В этом году часть квартир будет уже вручена, это в принципе работа акиматов трех городов. Заявки уже начали поступать, в Алматы поступило уже 200 заявок. Думаю, что в следующем году будут хорошие, прекрасные результаты", – резюмировал Абаев.

Напомним, что с 5 по 10 ноября начинается прием заявок арендных квартир для работающей молодежи до 29 лет. Выдаваться жилье будет на 5 лет. Аренда составит от 5 до 15 тысяч тенге в месяц в зависимости от квадратуры.

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