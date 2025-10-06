Он признался в содеянном, ведется досудебное расследование

В Костанае пресекли очередную мошенническую схему в мессенджерах

В Костанайской области пресечена схема незаконной активации и аренды SIM-карт, использовавшихся в мессенджерах WhatsApp и Telegram.

Подозреваемый в течение нескольких месяцев активировал SIM-карты мобильных операторов, регистрировал их в WhatsApp, а затем сдавал в аренду через Telegram.

По предварительным данным, за несколько месяцев он сдал в аренду около 35 абонентских номеров, а общий доход от этой деятельности составил порядка 5 млн тенге.

С помощью активированных им SIM-карт мошенники обманули жителей Костаная и Тобыла по схеме «Вам поступила посылка» – ущерб превысил 2 млн тенге.

«Сотрудники полиции изъяли доказательства, в том числе устройства и SIM-карты, задействованные в противоправной деятельности. Подозреваемый дал признательные показания. В настоящее время по факту мошенничества ведется досудебное расследование», – детализировали в правоохранительных органах.

Подобные схемы представляют серьезную угрозу: арендованные SIM-карты часто используются в противоправных целях – от рассылки спама до анонимной координации мошеннических действий.

В полиции предупредили, что сдача и использование SIM-карт, зарегистрированных на третьих лиц, – нарушение законодательства РК. Ответственность несут как арендаторы, так и лица, предоставляющие такие номера.