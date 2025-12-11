Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по области Абай завершил расследование в отношении руководства ТОО «Dala SK Construction» и ряда аффилированных компаний, занимавшихся незаконным привлечением средств граждан под видом долевого строительства, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, в течение двух лет руководство компании осуществляло строительство жилых комплексов без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора. Для привлечения денег граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ниже рыночной, а также о предоставлении беспроцентной рассрочки. Однако из шести запланированных башен жилого комплекса Irtysh Riverside возведён лишь каркас одного здания.

В октябре 2024 года ТОО «Dala SK Construction» было привлечено к административной ответственности по трём статьям КоАП (незаконное строительство, строительство объектов без ПСД, занятие предпринимательской деятельностью, а также осуществление действий без разрешения или направление уведомления), строительные работы приостановлены.

Несмотря на судебные решения руководство компании продолжало вводить граждан в заблуждение, создавая видимость успешности проекта. Реклама о продаже квартир и рассрочке продолжала распространяться для привлечения новых покупателей.

В результате с 64 гражданами заключены фиктивные договоры бронирования. Общая сумма незаконно привлеченных средств превысила 1 млрд тенге. Полученные деньги выведены на счета других аффилированных компаний в Усть-Каменогорске, где также велось незаконное строительство.

«В целях возмещения ущерба и защиты интересов пострадавших дольщиков наложен арест на имущество подозреваемых, в том числе 2 квартиры, 10 земельных участков, 6 автомашин. Организатор помещен под стражу. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», − говорится в информации.

