Арестованы машины, квартиры, дома: мошенники из Алматы обманули 290 казахстанцев

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Доверчивые граждане потеряли более четырех млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе городской прокуратуры проинформировали, что при координации прокуратуры ДП Алматы было завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемой и её 12 подельников-родственников.

Обвиняемая путем создания чатов в мессенджерах, указывала, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России, поэтому у нее такие низкие цены на посуду, мебель и другие принадлежности для дома.

Однако фактически в целях сокрытия преступной схемы, она закупала товары на рынках Алматы себе в убыток.

Указанные убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев.   

Соучастники тратили деньги на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах.

«В ходе следствия арестованы 34 автомашины, 2 квартиры, 1 пентхаус, 2 жилых дома с земельным участком. Жертвами преступления по всей стране, начиная с Алматы до Сарани, признаны 290 лиц на сумму 4,6 млрд тг. Прокуратурой уголовное дело направлено в суд», – пояснили в надзорном органе.

Уголовная ответственностьза мошенничество в особо крупном размере предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. В городской прокуратуре призвали граждан быть внимательными, не вестись на сомнительные предложения и сделки.

#мошенничество #Алматы #прокуратура #сеть

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