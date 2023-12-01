«Арлан» сохраняет лидерство

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

В чемпионате Казахстана по-прежнему лишь два клуба показывают стабильность и имеют солидный отрыв в очках.

фото ХК "Номад"

Единственный неказахстанский клуб – «Хумо» из Узбекистана – с самого начала первенства долгое время имел единоличное лидерство. Но потом его в последних турах вначале догнал, а потом и обогнал кокшетауский «Арлан». Обе дружины демонстрируют стабильность и, фактически состязаясь лишь друг с другом, по очереди громят остальных соперников.

Так, «Хумо» свои две последние встречи провел в Ташкенте, где вновь добился побед. Соперником узбекистанцев был «Кулагер» из Петропавловска. В первом поединке казах­станская команда уступила со счетом 1:3, а во втором хоть и дала бой, но вновь проиграла, но уже со счетом 2:3.

В это же время лидер первенства кокшетаус­кий «Арлан» в гостях экзаменовал хоккейный клуб «Алматы». В первой встрече акмолинские «волки», видимо, сильно расслабившись, с трудом завершили поединок со счетом 4:3 в свою пользу, а вторую провели более собранно и разгромили алматинцев уже со счетом 7:1.

Две очень важные встречи прошли в Астане, где местный «Номад» и усть-каменогорское «Торпедо» между собой оспаривали третье место в турнирной таблице. В этот раз больше повезло хозяевам площадки. Вначале столичные «кочевники» обыграли восточно­казахстанцев со счетом 3:2, а во второй встрече выиграли уже более уверенно – 4:1.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: карагандинская «Сарыарка» на своей арене принимала «Горняк» из Рудного и, проиграв в первой встрече со счетом 3:4, затем взяла более чем убедительный реванш, победив со счетом 3:1; в это же время «Актобе» дома дважды сразился с павлодарским «Иртышом» и в обеих встречах победил со счетом 7:4 и 6:3.

#Спорт #хоккей #Арлан

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