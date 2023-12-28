«Арлан» уже не обойти

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

В первенстве Казахстана по хоккею с шайбой определилась лучшая дружина стартового этапа.

фото pro.ligasy.kz

На этой неделе завершается первый этап Чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона 2023-2024 годов, когда команды в регулярке сыграли по четыре матча (два – на своем льду и два – на выезде). Пос­ле наступления нового года команды будут выступать во втором этапе, который продлится до 7 февраля. Хоккейные дружины проведут еще по 10 матчей (пять – дома и пять –на выезде). Таким образом, в ходе регулярного чемпионата каждый клуб сыграет по 50 матчей. Далее будет финальная часть, когда восемь лучших команд сойдутся в плей-офф с 12 февраля по 17 апреля.

Между тем уже известно имя победителя первого этапа – им стал кокшетауский «Арлан», который два последних поединка провел на своей площадке против павлодарского «Иртыша» и добился двух уверенных побед со счетом 9:0 и 3:0.

Акмолинских «волков» вполне мог настичь единственный неказахстанский клуб, выступающий в нашем чемпио­нате – узбекский «Хумо», но ему статистику подпортила карагандинская «Сарыарка». Команда из Ташкента играла на выезде и, выиграв первую встречу со счетом 2:1, во второй уступила – 2:3.

В оставшихся поединках были зафиксированы следующие результаты: в Петропавловске «Кулагер» принимал усть-каменогорское «Торпедо» и, проиграв первый поединок со счетом 0:4, во втором взял более чем убедительный реванш – 6:2; в Атырау с визитом побывал столичный «Номад», который оказался дважды сильнее хозяев льда, выиграв со счетом 3:1 и 4:2.

#Спорт #хоккей #Арлан

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