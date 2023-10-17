«Арлан» в погоне за «Хумо»

Лидер нашего первенства по набранным очкам – «Хумо» из Узбекистана – в минувшем туре не принимал участие. Зато отлично выступил его ближайший конкурент – кокшетауский «Арлан», который на своей площадке принимал петропавловский «Кулагер» и добился двух побед со счетом 3:0 и 4:3. Акмолинские «волки» в этом сезоне не потерпелини одного поражения, а по очкам отстают от дружины из Шымкента лишь потому, что провели на две игры меньше.

В оставшихся поединках национального чемпионата были зафиксированы следующие результаты: в Караганде «Сарыарка» принимала атырауский «Бейбарыс» и, победив в первой игре по буллитам со счетом 2:1, в следующей уступила и опять по буллитам – 4:5; «Алматы» побывал в Рудном у местного «Горняка» и обе встречи проиграл – вначале в основное время со счетом 3:4, а потом по буллитам – 3:4; в столице «Номад» вначале уступил «Актобе» 2:3 по буллитам, а потом победил по итогам овертайма – 3:2; «Иртыш» в Павлодаре встретился с усть-каменогорским «Торпедо» и дважды уступил – 0:2 и 1:3.

В это же время «Барыс» из Астаны провел две домашние игры в рамках международной Континентальной хоккейной лиги. В первой игре наш клуб потерпел сокрушительное поражение от лидера Западной конференции – ярославского «Локомотива» со счетом 0:6. Затем «барсы» принимали еще одного лидера, но уже Восточной конференции – магнитогорский «Металлург» и тоже уступили, но уже по итогам овертайма со счетом 3:4.

Стоит отметить, что в игре против «лис» (это символ команды) из Магнитогорска весомую роль в победе гостей сыграл нападающий сборной Казахстана Никита Михайлис, который забил в наши ворота одну шайбу, а также сделал результативную передачу. Также не последнюю роль здесь сыграли и выступающие в составе этой российской команды еще четыре наших «сборника»: защитники Валерий Орехов и Алексей Маклюков, а также нападающие Павел Акользин и Максим Мухаметов. У нас же в этот день голы забили Роман Старченко, а также американец Райли Барбер и чех Рудольф Червены.