Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей

По поручению Президента Правительством реализуется комплекс экономических мер, направленных на повышение качества жизни граждан, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу  Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В целях дальнейшей стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары будут двукратно увеличены объемы финансирования закупа продукции у ОТП, что приведет к удешевлению СЗТП. Параллельно с отечественными товаропроизводителями и торговыми сетями будет обеспечено заключение меморандумов по ключевым видам социально значимых продовольственных товаров для фиксации отпускной и розничной стоимости», — сказал министр торговли и интеграции РК.

Кроме того, будут организованы прямые поставки удешевленного мяса говядины во все регионы страны.

Работа в данном направлении будет продолжена в плановом и системном порядке с учетом приоритетов государственной экономической политики и задач, поставленных Главой государства, добавил министр.

#экономика #Шаккалиев

