АРРФР наделят новыми функциями

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

На портале "Открытые НПА" размещен проект указа президента Казахстана, предусматривающий изменения и дополнения в деятельности Нацбанка и АРРФР, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба АРРФР

Как отмечается в пояснительной записке к документу, изменения позволят обеспечить своевременную реализацию целей, задач Нацбанка и агентства и эффективное выполнение возложенных на них функций.

Так, АРРФР наделяется функцией контроля за порядком ведения единым накопительным пенсионным фондом учета целевых требований, целевых накоплений и целевых активов.

Согласно проекту, агенство будет осуществлять взаимодействие НБ:

  • по вопросам стабильности финансовой системы РК, предоставления Нацбанком банкам второго уровня займов, в том числе займа последней инстанции, а также их реструктуризации и удовлетворения требований Нацбанка обязательств по ним;
  • по вопросам автоматизации аналитического инструментария контроля и надзора с использованием административных данных субъектов финансового рынка, в том числе посредством создания информационных систем на информационно-коммуникационной инфраструктуре Нацбанка и (или) его дочерней организации, их развития и сопровождения;
  • посредством обмена информацией в рамках установленных законами Республики Казахстан полномочий Нацбанка и агентства, в том числе путем взаимного доступа к информационным системам.
В то же время, как прописано в документе, НБК:
  • осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций:
  • по вопросам стабильности финансовой системы Республики Казахстан, предоставления НБК банкам второго уровня займов, в том числе займа последней инстанции;
  • при создании, развитии и сопровождении, в том числе за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана, информационных систем на информационно-коммуникационной инфраструктуре Национального Банка Казахстана и (или) его дочерней организации, предназначенных для целей автоматизации аналитического инструментария контроля и надзора, осуществляемых уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с использованием административных данных субъектов финансового рынка;
  • посредством обмена информацией в рамках установленных законами Республики Казахстан полномочий Национального Банка Казахстана и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в том числе путем взаимного доступа к информационным системам.

Обсуждение проекта продлится до 17 октября. 

 

 

#Нацбанк #надзор #АРРФР #ЕНПФ #функции

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