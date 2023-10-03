АРРФР наделят новыми функциями

На портале "Открытые НПА" размещен проект указа президента Казахстана, предусматривающий изменения и дополнения в деятельности Нацбанка и АРРФР, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Фото: пресс-служба АРРФР
Как отмечается в пояснительной записке к документу, изменения позволят обеспечить своевременную реализацию целей, задач Нацбанка и агентства и эффективное выполнение возложенных на них функций.
Так, АРРФР наделяется функцией контроля за порядком ведения единым накопительным пенсионным фондом учета целевых требований, целевых накоплений и целевых активов.
Согласно проекту, агенство будет осуществлять взаимодействие НБ:
- по вопросам стабильности финансовой системы РК, предоставления Нацбанком банкам второго уровня займов, в том числе займа последней инстанции, а также их реструктуризации и удовлетворения требований Нацбанка обязательств по ним;
- по вопросам автоматизации аналитического инструментария контроля и надзора с использованием административных данных субъектов финансового рынка, в том числе посредством создания информационных систем на информационно-коммуникационной инфраструктуре Нацбанка и (или) его дочерней организации, их развития и сопровождения;
- посредством обмена информацией в рамках установленных законами Республики Казахстан полномочий Нацбанка и агентства, в том числе путем взаимного доступа к информационным системам.
В то же время, как прописано в документе, НБК:
- осуществляет взаимодействие с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций:
- по вопросам стабильности финансовой системы Республики Казахстан, предоставления НБК банкам второго уровня займов, в том числе займа последней инстанции;
- при создании, развитии и сопровождении, в том числе за счет средств бюджета (сметы расходов) Национального Банка Казахстана, информационных систем на информационно-коммуникационной инфраструктуре Национального Банка Казахстана и (или) его дочерней организации, предназначенных для целей автоматизации аналитического инструментария контроля и надзора, осуществляемых уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций с использованием административных данных субъектов финансового рынка;
- посредством обмена информацией в рамках установленных законами Республики Казахстан полномочий Национального Банка Казахстана и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций, в том числе путем взаимного доступа к информационным системам.
Обсуждение проекта продлится до 17 октября.