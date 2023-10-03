АРРФР наделят новыми функциями

На портале "Открытые НПА" размещен проект указа президента Казахстана, предусматривающий изменения и дополнения в деятельности Нацбанка и АРРФР, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба АРРФР

Как отмечается в пояснительной записке к документу, изменения позволят обеспечить своевременную реализацию целей, задач Нацбанка и агентства и эффективное выполнение возложенных на них функций.

Так, АРРФР наделяется функцией контроля за порядком ведения единым накопительным пенсионным фондом учета целевых требований, целевых накоплений и целевых активов.

Согласно проекту, агенство будет осуществлять взаимодействие НБ:

по вопросам стабильности финансовой системы РК, предоставления Нацбанком банкам второго уровня займов, в том числе займа последней инстанции, а также их реструктуризации и удовлетворения требований Нацбанка обязательств по ним;

по вопросам автоматизации аналитического инструментария контроля и надзора с использованием административных данных субъектов финансового рынка, в том числе посредством создания информационных систем на информационно-коммуникационной инфраструктуре Нацбанка и (или) его дочерней организации, их развития и сопровождения;

посредством обмена информацией в рамках установленных законами Республики Казахстан полномочий Нацбанка и агентства, в том числе путем взаимного доступа к информационным системам.