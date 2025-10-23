Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) разработало совместно с Нацбанком постановление, согласно которому предусматривается приостановление до 1 июля 2026 года нормы о снижении предельной годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по ипотечным жилищным займам с 25% до 20%, передает Kazpravda.kz

В агентстве напомнили, что уровень базовой ставки Национального Банка составляет 18%.

"Снижение предельной годовой эффективной ставки вознаграждения до 20% в условиях текущей стоимости денег в экономике приведет к сокращению рыночных ипотечных программ. Сохранение действующего уровня предельной ГЭСВ до 1 июля 2026 года позволит обеспечить баланс между доступностью ипотечных кредитов для населения и поддержанием устойчивости банковского сектора", - считают в ведомстве.

Также там сообщили, что ведут с Нацбанком разработку новой методики расчета ГЭСВ по ипотечным жилищным займам, которая будет учитывать актуальные рыночные условия и включать ключевой параметр – коэффициент покрытия залоговым обеспечением (Loan-to-Value, LTV), рассчитываемый как отношение суммы ипотечного займа к оценочной (рыночной) стоимости жилья.

"Введение дифференцированных предельных ставок ГЭСВ в зависимости от уровня LTV позволит сбалансировать интересы заемщиков и кредиторов, снизить долговую нагрузку на население и предотвратить накопление избыточных рисков в банковской системе", - говорится в пресс-релизе

