МФО ограничат выдачу микрокредитов проблемным заемщикам

А также изменит требования к расчету коэффициента достаточности собственного капитала МФО, передает Kazpravda.kz
Соответствующий проект изменений опубликован на сайте «Открытые НПА» для обсуждения до 12 января 2024 года.
Документ призван усилить ответственность МФО за выдачу микрокредитов неплатежеспособным заемщикам и дальнейшей уступки таких микрокредитов третьим лицам, в том числе, коллекторским агентствам.
Как отмечено в пояснительной запике к документу, к просроченной задолженности предлагается отнести микрокредиты, права требования по договорам о предоставлении которых уступлены третьим лицам.
Также АРРФР установит лимит на объем просроченных микрозаймов в ссудном портфеле организации в размере 20%.
В случае превышения лимита, МФО не сможет выдавать новые займы и уступать проблемные микрокредиты третьим лицам.
При нарушении данных требований, финрегулятор будет вправе применить ограниченные меры воздействия в соответствии законом.