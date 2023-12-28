МФО ограничат выдачу микрокредитов проблемным заемщикам

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

А также изменит требования к расчету коэффициента достаточности собственного капитала МФО, передает Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба АРРФР

Соответствующий проект изменений опубликован на сайте «Открытые НПА» для обсуждения до 12 января 2024 года.

Документ призван усилить ответственность МФО за выдачу микрокредитов неплатежеспособным заемщикам и дальнейшей уступки таких микрокредитов третьим лицам, в том числе, коллекторским агентствам.

Как отмечено в пояснительной запике к документу, к просроченной задолженности предлагается отнести микрокредиты, права требования по договорам о предоставлении которых уступлены третьим лицам.

Также АРРФР установит лимит на объем просроченных микрозаймов в ссудном портфеле организации в размере 20%.  

В случае превышения лимита, МФО не сможет выдавать новые займы и уступать проблемные микрокредиты третьим лицам.

При нарушении данных требований, финрегулятор будет вправе применить ограниченные меры воздействия в соответствии законом.

 

#кредиты #МФО #коллекторы #просроченная задолженость #коэффициент достаточности

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