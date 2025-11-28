Артисты «Астана Опера» выступят на гастролях в Омане

Культура,Театр
100
Дана Аменова
специальный корреспондент

Постановка  «Коппелия» является одной из наиболее известных в репертуаре театра

Фото: пресс-служба театра

Государственный театр «Астана Опера» готовится к гастролям в одном из крупнейших культурных центров Ближнего Востока – Королевском оперном театре Маската. Спектакли легендарного балета Ролана Пети «Коппелия» пройдут 4 и 5 декабря при поддержке МКИ РК и по специальному приглашению оманской стороны, сообщает Kazpravda.kz 

По информации ведомства, пока декорации и костюмы направляются в Маскат, в столичном театре идет финальная подготовка. Репетиционные залы наполнены звуками рояля и точными указаниями художественного руководителя балетной труппы Алтынай Асылмуратовой. За дирижерским пультом – маэстро Руслан Баймурзин. Балет «Коппелия» Ролана Пети отличается ярким характером, уникальной хореографией и сочетанием романтической сюжетной линии с элементами комедийного театра.

Постановка является одной из наиболее известных в репертуаре театра. 4 декабря на сцену выйдут: заслуженные деятели Казахстана Бактияр Адамжан, Айгерим Бекетаева и Олжас Тарланов. 5 декабря выступят заслуженные деятели Казахстана Еркин Рахматуллаев, Рустем Сейтбеков и Шугыла Адепхан.

Гастроли в Маскате продолжают развитие культурного сотрудничества между Казахстаном и Оманом. Обмен творческими проектами способствует расширению международного присутствия казахстанского искусства и представляет зрителям Ближнего Востока высокий уровень национальной балетной школы.

Выездные показы «Астана Опера» традиционно сопровождаются повышенным интересом публики и способствуют укреплению культурного диалога, формированию позитивного имиджа страны на международной арене.

#театр #гастроли #балет #Астана Опера #Оман #Коппелия

