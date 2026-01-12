Танцоры из солнечного континента записали зажигательное видеообращение, напомнив, что огонь не прощает ошибок даже в суровых условиях степи

Фото: скриншот видео instagram.com/112aqmola/

В ДЧС Акмолинской области решили, что правила безопасности лучше запоминаются, если они поданы с улыбкой и драйвом, сообщает Kazpravda.kz

В деле профилактики несчастных случаев, как известно, хороши все способы — особенно если они с африканским темпераментом, отметили в пресс-службе департамента.