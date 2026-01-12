Артисты из Африки призвали казахстанцев соблюдать правила пожарной безопасности

131
Дана Аменова
специальный корреспондент

Танцоры из солнечного континента записали зажигательное видеообращение, напомнив, что огонь не прощает ошибок даже в суровых условиях степи

Фото: скриншот видео instagram.com/112aqmola/

В ДЧС Акмолинской области решили, что правила безопасности лучше запоминаются, если они поданы с улыбкой и драйвом, сообщает Kazpravda.kz 

В деле профилактики несчастных случаев, как известно, хороши все способы — особенно если они с африканским темпераментом, отметили в пресс-службе департамента.

«На помощь спасателям Акмолинской области пришёл коллектив из далёкой и жаркой Африки. Да-да, парни с солнечного континента решили напомнить акмолинцам: с огнём шутки плохи, а пожарная безопасность — дело серьёзное. Берегите себя и своих близких, даже если за окном не саванна, а степь. Выражаем особую благодарность коллективу «Привет из Африки» за яркий вклад в популяризацию безопасности и сохранение человеческих жизней. Когда важные правила звучат с улыбкой — их точно запоминают», – говорится  в информации ДЧС.

 

#ДЧС #Африка #призыв #артисты

