Спикер Сената Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената призвал привлекать авторов дипфейков за мошенничество, шантаж или незаконный сбор денег, передает корреспондент Kazpravda.kz
Спикер Сената выразил обеспокоенность тем, что развитие цифровых технологий несет в себе риски манипуляций общественным сознанием, что может привести к катастрофическим последствиям.
«Кроме звонков мы видим сколько дипфейков в социальных сетях от каких-то людей. Делают заявления, которые не соответствуют действительности. Необязательно, что речь идет о звонках. Наверное, чем дальше в лес, тем больше дров. Это только начало, это только первые звоночки. По мере развития технологий ИИ именно такие фейки, искаженная информация, манипуляции могут стать большой проблемой», - сказал Маулен Ашимбаев.
Он подчеркнул, что за цифровыми технологиями стоят конкретные люди и они должны нести ответственность за свою деятельность.
«Эти вещи делают люди, не сам ИИ. И именно их привлекать к ответственности по статье мошенничество, шантаж, незаконный сбор денег», - сказал он.