Фото: kazpravda.kz

Спикер Сената выразил обеспокоенность тем, что развитие цифровых технологий несет в себе риски манипуляций общественным сознанием, что может привести к катастрофическим последствиям.

«Кроме звонков мы видим сколько дипфейков в социальных сетях от каких-то людей. Делают заявления, которые не соответствуют действительности. Необязательно, что речь идет о звонках. Наверное, чем дальше в лес, тем больше дров. Это только начало, это только первые звоночки. По мере развития технологий ИИ именно такие фейки, искаженная информация, манипуляции могут стать большой проблемой», - сказал Маулен Ашимбаев.

Он подчеркнул, что за цифровыми технологиями стоят конкретные люди и они должны нести ответственность за свою деятельность.