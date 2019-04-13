Ассанжа поместили в тюрьму особо строгого режима с опасными преступниками
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж был помещён в тюрьму особо строгого режима, сообщает Life.ru со ссылкой на агентство AFP.
Отмечается, что Ассанж содержится в лондонской Белмарш - одной из самых знаменитых тюрем страны. Исправительное учреждение на юго-востоке Лондона получило известность благодаря своим узникам. Там содержался Ронни Биггс, совершивший одно из самых крупных в истории ограблений, 24-летний каннибал-извращенец Стефано Брицци, также на данный момент там пребывает «самый жестокий преступник Великобритании» Чарльз Бронсон.
Уточняется, что тюрьма Белмарш получила прозвище «Британская Гуантанамо» из-за того, что после терактов 11 сентября она использовалась для содержания людей, подозреваемых в причастности к террористическим актам.
Напомним, что основатель портала WikiLeaks, ответственный за публикацию секретных документов некоторых стран, был задержан в Посольстве Эквадора в Великобритании. Там Ассанж скрывался с 2012 года из-за опасений по поводу экстрадиции в США, где ему может грозить до 35 лет тюремного заключения или смертная казнь.