фото Аманкула Дюсенбаева, Еркебулана Укибаева

Впечатляющие достижения

Открывая совещание, Касым-Жомарт Токаев констатировал, что в целом Астана уверенно движется вперед, демонстрируя впечатляющие темпы роста, но есть и нерешенные проблемы, которые и вынесены на рассмотрение.

Но начал Глава государства все же с достижений, которых объективно немало. Так, по итогам 11 месяцев текущего года краткосрочный экономический индикатор составил 118,6%. Астана демонстрирует лидирующие позиции по таким показателям, как инвестиции, строительство, развитие малого и среднего бизнеса.

Объем строительства жилья по итогам года достигнет порядка 5 млн кв. м – это почти четверть от всего республиканского объема и в несколько раз выше аналогичных показателей столиц соседних государств Центральной Азии.

Предприятия обрабатывающей промышленности за 11 месяцев 2025 года выпустили продукции на 2,8 трлн тенге с ростом на 7,2% (около 6 млрд долларов). Объем торговли за этот же период превысил 10,8 трлн тенге, рост составил 8,4% (22,5 млрд долларов). Налогов поступило 4,3 трлн тенге.

– В 2024 году объем валового регионального продукта Астаны составил 15 с небольшим триллионов тенге, это 32 миллиарда долларов. По итогам 2025 года ожидается 34 и, возможно, поднимется до 35 миллиардов долларов (17 триллионов тенге и более) при официальной численности населения 1,6 миллиона человек. Что касается валового регионального продукта на душу населения, то здесь цифры достаточно репрезентативные и впечатляющие, – отметил Глава государства.

Президент также упомянул, что в рейтинге Oxford Economics 2025 Астана заняла 36-е место в Азии и 276-е в мире. Она уверенно обгоняет известные города, которые расположены в нашем регионе. Это исследование охватывает 1 000 крупнейших городов мира, оценивая их по пяти категориям: экономика, человеческий капитал, качество жизни, окружающая среда и управление.

– Но успокаиваться нельзя, потому что потенциал у нас большой. Мы должны постоянно идти вперед. Поэтому полагаю, что в следующем году у Астаны есть возможность значительно улучшить свой рейтинг именно по данному индексу. Вслед за этим поднимется и наш рейтинг в Азии, – сказал Касым-Жомарт Токаев. – Столица должна служить примером для других регионов. Экономическая активность в городе неуклонно растет, что является позитивной тенденцией. В связи с этим перед акиматом и государственными органами ставятся новые задачи, – подчеркнул он.

Цифровизация и ИИ

Особое внимание Президент призвал уделить развитию искусственного интеллекта и цифровых технологий.

Глава государства напомнил, что на прошлой неделе он побывал с официальным визитом в Японии. В его рамках состоялась встреча с губернатором Токио, обсуждались перспективы сотрудничест­ва в различных областях, в том числе в сфере цифровых технологий. Президент был ознакомлен с токийским проектом Smart City.

– Ранее по моему поручению в Астане был запущен проект Smart City. В ближайшее время начнет работу Центр оперативного управления, который будет координировать работу установленных в городе видеокамер и деятельность различных служб. Данная система позволит оперативно реа­гировать на угрозы и предотвращать происшествия. Для обеспечения функ­ционирования платформы строится Центр обработки данных. Возможности цифровой инфраструктуры также будут использованы органами правопорядка в целях поддержания общественной безопасности. Принцип «Закон и порядок» должен работать на практике. Поручаю акиму Астаны завершить реали­зацию проекта в кратчайшие сроки. Аналогичные платформы должны быть внедрены во всех городах страны. Ответственность за координацию данной инициативы возлагается на Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Чистота – основа порядка

Не менее важный вопрос – формирование гармоничного городского пространства.

– Создание максимально комфортных условий для жизни и работы граждан должно быть главным приоритетом для акимов всех уровней, – заявил Глава государства. – У столицы особый статус, она призвана служить примером современной урбанистики. В этом плане в Астане уже достигнуты определенные результаты, сформирован единый подход к развитию городской среды. Данный момент был замечен главами государств во время мировых саммитов, которые были проведены здесь летом нынешнего года. Председатель Си Цзиньпин высказал хорошую оценку, сказал, что наш город значительно улучшил свой облик. Это говорит о том, что даже такие крупные руководители мировых держав обращают внимание на состояние наших городов, посещая Казахстан. Это обязательно надо иметь в виду.

Президент сообщил, что в рамках программы «Новый облик» в течение пяти лет планируется обновить 150 фасадов в историчес­кой части города. Параллельно будет проводиться благоустройство улиц.

В целом, как обратил внимание Глава государства, за последние два года в Астане появилось много общественных пространств, зеленых насаждений и рекреационных зон. Жители столицы это заметили и оценили по достоинству. Теперь же необходимо обеспечить содержание этих объектов в чистоте и порядке. И это, как подчеркнул Президент, в первую очередь зависит от граждан Казахстана – и астанчан, и гостей столицы, которые должны показывать высокую культуру и заботиться о главном городе страны. Министерству внутренних дел и департаменту полиции Касым-Жомарт Токаев поручил следить за этим.

– Однако Астана не должна быть городом, где наводят лоск только на центральных улицах. Надо заглядывать и за фасады. Для того чтобы украшать город, нам нужно, помимо бюджетных, привлекать частные средства в качестве спонсорских. Я планирую в новом году собрать наших предпринимателей и еще раз обратиться к ним. Я лично буду принимать жесткие меры. В конце концов, надо любить свою Родину, – заявил Глава государства.

По его мнению, следует активизировать работу по реновации торговых, промышленных и жилых кварталов правого берега.

Сохранение экологии Касым-Жомарт Токаев определил как «вопрос стратегического порядка». В этой связи он вновь подчеркнул особую значимость проекта «Таза Қазақстан», который получил широкую поддержку по всей стране.

– Надо сказать, почему я инициировал эту по своей сути идео­логическую кампанию «Таза Қазақстан» – потому что экология, чистота в быту должны быть частью нашего менталитета, – заметил Президент.

Отдельно он обратил внимание на решение вопросов утилизации мусора. Глава государства отметил, что в ряде азиатских городов применяются экономически обос­нованные подходы, которые можно взять на вооружение. В качестве примера Касым-Жомарт Токаев вновь привел Японию: в Токио постоянное население – 14 млн, не говоря уже о многочисленных туристах, но при этом там царят выдающиеся чистота и порядок.

– Я сделал даже комплимент во время выступления на саммите, обращаясь к Премьер-министру Японии: сила Вашего государства – все-таки в людях. Вы прививаете идеи гармонии. Японцы постоян­но учатся, умеют вести себя, уважать личное пространство других людей, содержат в чистоте свои помещения, дома, квартиры. И, конечно же, они все время получают знания и готовы делиться этими знаниями с подрастающим поколением. Такой менталитет нации нам нужно иметь здесь. Поэтому я очень сильно надеюсь на цифровизацию и искусственный интеллект. Считаю, что мы должны сильно продвинуться и таким образом стать технологичес­кой нацией, – продолжил Глава государства.

Президент подчеркнул: требуется ускорить формирование современной системы переработки отходов. Такие проекты активно прорабатываются в Астане, Алматы и Шымкенте. Они предусматривают утилизацию до полутора тысяч тонн отходов в сутки с одновременным производством электроэнергии.

– Всего по стране запланирована реализация более 40 проек­тов по утилизации отходов. Все они должны быть осуществлены качественно и запущены в срок. Важно также обратить внимание на развитие сортировочных мощностей и мусорных полигонов. Международный опыт показывает, что откладывание этих вопросов в долгий ящик оборачивается серьезными экологическими проблемами и отражается на качестве жизни людей. Поэтому Правительству следует принять исчерпывающие меры в этом направлении, – поручил он.

Отметив, что чистота – основа порядка, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность: главный город страны и весь Казахстан смогут стать и станут еще краше, зеленее и комфортнее для жизни. Он заявил, что Администрация Президента будет держать на контроле выполнение этой задачи.

Завершая тему благоустройства, Глава государства дал еще одно важное поручение – создать экопарки близ Астаны и не только.

– Правительству совместно с акимами регионов нужно принять меры по созданию экопарков в пригородных зонах крупных мегаполисов и областных центров. Но опять же я обращаю внимание на то, что там должна быть чистота, – акцентировал он.

Совершенствование транспортной системы

Важное значение имеет дальнейшее развитие транспортно-логис­тической инфраструктуры. Как подчеркнул Президент, городская среда должна быть обеспечена качественной и удобной инфраструктурой.

В этом году принята Комплекс­ная программа развития транс­портной системы Астаны до 2035 г. Реализация запланированных мероприятий, акцентировал Глава государства, должна осуществляться в установленные сроки.

– Необходимо обратить внимание на текущее состояние транспортной инфраструктуры. В частности, поступают многочисленные жалобы на низкое качество дорожного покрытия. Также имеются проблемы в работе общественного транспорта. Недостатки в его функционировании отрицательно сказы­ваются на имидже столицы. Общественный транспорт должен прежде всего отличаться комфортабельностью и пунк­туальностью. Было бы неплохо, чтобы людям было удобнее пользоваться­ не личными автомобилями, а автобусами. Поэтому нужно увеличить долю общественного транспорта в общем объеме пассажироперевозок. Крайне важное значение имеет проект ЛРТ. В ближайшее время следует осуществить его полный запуск. Поддерживаю дальнейшие планы по расширению сети ЛРТ. Это, несомненно, позволит уменьшить трафик на дорогах. Правительству в приоритетном порядке нужно определиться с финансированием, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Также он поддержал предложение построить двухуровневую дорогу по проспекту Кабанбай-батыра, и начать там строительные работы следует уже в 2027 году. Кроме того, Правительству совмест­но с акиматом предстоит обеспечить продолжение строительства проспекта Тәуелсіздік.

– В целом в городе идет интенсивная застройка, увеличивается транспортный поток. Это представляет определенную угрозу для безопасности граждан, особенно детей. За 11 месяцев этого года в столице в результате дорожно-транспортных происшествий 675 детей получили различные травмы, пятеро погибли. Жители жалуются на отсутствие пешеходных переходов, ограничителей скорости и предупреждающих знаков между жилыми массивами. По какой причине это происходит, никто не знает. Не теряет актуальности вопрос освещения дворов, которому я уделяю первостепенное значение. Особое внимание необходимо обратить на регулирование движения грузовых автомобилей вблизи жилых домов и учебных заведений, – перечислил Президент требующие решения вопросы.

Есть и еще одна большая наболевшая проблема – нехватка парковочных мест. Касым-Жомарт Токаев призвал изучить и использовать передовой зарубежный опыт, в частности, можно начать в городе строительство много­уровневых парковок.

– Для увеличения транспортно-транзитного потенциала города необходимо рассмотреть возможность строительства нового аэропорта. Поручаю Правительству совместно с акиматом тщательно изучить этот вопрос и внести конкретные предложения, – продолжил Глава государства.

Он также напомнил, что недавно на совещании обсуждался вопрос формирования в стране полноценных авиахабов, в том чис­ле на базе столичного аэропорта. Однако здесь есть серьезный сдерживающий фактор: в Казахстане производится недостаточно авиационного топлива. Правительству поручено принять конкретные меры по увеличению объемов его производства. Возможно, необходимо будет построить новый нефтеперерабатывающий завод.

Коммунальная и энергетическая инфраструктура

Принципиальное значение имеет­ ускоренная модернизация коммунальной инфраструктуры, продолжил Глава государства.

– Возросшее миграционное давление и плотная застройка крупных городов создают серьезную нагрузку на инженерные сети и объекты жизнеобеспечения. Несколько лет назад столица столкнулась с дефицитом питьевой воды, были большие нарекания к ее качеству. Для решения этих проблем введены и вводятся в строй новые водоводы и насосно-фильтровальные станции. Стабильное водоснабжение главного города страны – это не просто техническая задача, а воп­рос национальной безопасности. Здесь мелочей быть не может, все нужно заранее предусмотреть и делать вовремя. Необходимо в установленные сроки построить четвертую станцию питьевой воды, – поручил Президент.

Он также отметил завершение в 2025 году первого этапа масштабной очистки Астанинского водо­хранилища и призвал не сбавлять набранный темп работы. По его словам, нужно также подготовить запуск второго канализационно-очистного сооружения и локальных очистных систем.

Еще одна критически значимая для жизнеобеспечения столицы сфера – энергетическая инфраструктура.

– Следует ускорить строительство новых подстанций, каких-либо проволочек здесь ни в коем случае допускать нельзя. Правительству придется обеспечить необходимое финансирование. Бесперебойная работа системы ЖКХ и энергетической инфраструктуры – базовое условие жизнедеятельности любого города, без этого все остальное становится второстепенным, – зая­вил Президент.

Благодаря целенаправленным усилиям государства сейчас в столице есть газоснабжение, а общий уровень газификации по стране превысил 60%. Вместе с тем, обратил внимание Глава государства, с учетом растущих потребностей экономики производимые в настоящее время 29 млрд кубометров товарного газа не закрывают в полной мере внутренний спрос. Поэтому крайне важно своевременно запустить и все запланированные проекты по переработке газа, причем эта работа должна быть тесно увязана с формированием устойчивой и гарантированной ресурсной базы.

Безопасность

превыше всего

Как отметил Глава государства еще в начале совещания, Астана лидирует в стране по темпам строи­тельства. И качество возводимого жилья должно быть обеспечено.

– Использование некачественных материалов, нарушение строительных технологий, занижение стандартов безопасности – нас­тоящее преступление. Об этом следует говорить открыто, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Правительству следует внедрить цифровую систему планирования и контроля качества на всех этапах – от проектирования до сдачи объектов. Это позволит навести порядок в данной сфере и обеспечить качество работ. Акимам регионов предстоит создать цифровые двойники населенных пунк­тов для постоянного контроля их состояния. Необходимо усилить ответственность строительных компаний. Нужно обеспечить полную прозрачность и доступность сведений о застройщиках, подрядчиках и результатах всех экспертиз.

Отдельно Президент остановился­ на высоком уровне травматизма в столице. По озвученным им данным, с начала года на предприятиях города пострадало 32 человека, погибло 12. Акимату совместно с Министерством труда и социальной защиты населения поручено принять конкретные меры для усиления безопасности на производстве.

– Необходимо изучить возможные риски на рабочих местах и заняться профилактикой несчастных случаев. Требуется провести тщательный анализ причин каждого несчастного случая и извлечь из них соответствующие уроки, – добавил Глава государства.

Доступность социальных объектов

Еще один важный вопрос – дос­тупность социальных объектов. Президент вновь акцентировал, что при устойчивом приросте населения увеличивается нагрузка на социальную инфраструктуру, в особенности на системы здравоохранения и образования. И пока проблема не усугубилась критичес­ким образом, нужно комплексно заняться ее решением.

– Аким Астаны рассказал о работе ряда медицинских объектов, а также сообщил, что будут построены две поликлиники и детский травмпункт. Развитие медицинской инфраструктуры города – очень важная задача. Поручаю акимату совместно с Министерством здравоохранения принять соответствующие меры. В густонаселенных районах необходимо увеличить число центров первичной медико-санитарной помощи. Этот подход должен строго соблюдаться и при планировании объектов образования. Дефицит школ – одна из самых актуальных проблем в стране. Темпы возведения школ отстают­ от роста численности детей. В ближайшие три года дефицит ученических мест может достичь 400 тысяч. В частности, по прог­нозам, в столице этот показатель составит 28 тысяч. Аналогичная ситуация может сложиться в Алматы, Шымкенте, а также в Алматинской, Туркестанской и Мангистауской областях, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В целом работа в этом направлении идет: за последние пять лет было введено в эксплуатацию около тысячи школ на более чем миллион учеников. Непосредственно в Астане построены 75 учебных заведений, и сейчас в столице нет школ с «трехсменкой».

В этой связи Президент особо отметил проект «Келешек мектептері». По его словам, с архитектурной и технической точек зрения это современные и хорошо оснащенные школы. Но теперь, с учетом накопленного опыта, целесообразно перейти от отдельного масштабного проекта к строительству качественных, безопасных и в то же время недорогих школ. Глава государства подчеркнул: это должно стать нормой при модернизации образовательной инфраструктуры по всей стране.

– Особое внимание следует уделить развитию частного школьного образования, – также добавил Президент. – Для привлечения инвестиций в эту сферу нужно принять системные меры, в том числе усовершенствовать инструменты государственно-частного партнерства. На текущем этапе при объективной потребности в развитии частных школ выяв­ляются случаи злоупотреблений и даже мошенничества. Такие факты указывают на слабость механизмов лицензирования, финансирования и контроля качества.

Кроме того, обратил внимание Глава государства, некоторые акиматы допустили серьезные ошибки в планировании. В частности, разрешения на открытие частных школ выдавались хаотично, без увязки с демографическими прог­нозами и документами территориального развития. По словам Президента, дошло до того, что зачастую в одних и тех же местах параллельно строились и государственные, и частные школы. Как следствие, районы с реальным дефицитом ученических мест продолжали оставаться без необходимой инфраструктуры.

– Все это свидетельствует о слабой межведомственной координации и формальном подходе к работе, – констатировал он. – Развитие системы среднего образования должно быть комплексным, основанным на точных демографических расчетах и измеримых результатах. Требуется кардинальный пересмотр действующей модели.

Судьбоносный этап реформ

Завершая выступление, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня весь мир переживает непростой период, но, несмотря на это, наша страна сохраняет уверенные темпы развития.

По его словам, движущей силой роста стали обрабатывающая промышленность, строительство и транспортно-логистическая сфера. По итогам года прогнозируется рост национальной экономики на 6%. При этом ВВП на душу населения превысит 15 тыс. долларов.

– Очевидно, что системная и масштабная работа уже приносит свои плоды, – сказал Глава государства. – Мы вступаем в новый, можно сказать, судьбоносный для будущего страны этап реформ. Весь государственный аппарат, от первых руководителей до рядовых сотрудников, должен осознавать это в первую очередь. Для реализации поставленных серьезных задач как никогда прежде нужны динамизм и инициативность. Необходимо принимать смелые, нестандартные, но в то же время продуманные решения. Праздность, вялость, механические и дежурные подходы на государственной службе неприемлемы, особенно сейчас. Гражданам нужны не красивые отчеты, а реальные дела. Поэтому жду от всех руководителей и уполномоченных лиц энергичной, продуктивной деятельности. Впереди очень много работы, – подчеркнул он.

Президент заявил: реформы будут продолжаться.

В Послании Глава государства выступил с инициативой создания однопалатного Парламента, что стало логическим продолжением глубоких преобразований, осуществляемых в последние годы. Решение по этому вопросу будет принято на всенародном референдуме, и в случае поддерж­ки данной инициативы казахстанцами в Основной закон будет внесено множество изменений – это станет шагом, сопоставимым по своему значению с принятием новой Конституции.

– Как прогрессивная нация мы с уверенностью смотрим в будущее. Перед нами стоят высокие цели. Нам необходимо нарастить транзитный потенциал Казахстана и стать полностью цифровым государством, развивать энергетику и сельское хозяйство. Это задачи не одного дня. Объединив усилия ради общих интересов, мы обязательно достигнем всех целей. Астана всегда должна быть в авангарде масштабных начинаний. Наша столица должна служить примером для других регионов во всех отношениях. Все обозначенные задачи должны быть выполнены своевременно и качественно, – резюмировал Президент.