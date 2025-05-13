По информации пресс-службы Федерации, столица Казахстана примет этап Кубка мира Евразийской лиги по конкуру и международный турнир по выезде.

В соревнованиях, которые проводятся под эгидой Международной федерации конного спорта, примут участие многие сборные ближнего и дальнего зарубежья.

Ожидается, что в Астане выступят около 60 спортсменов, которые в течение трёх дней будут демонстрировать своё мастерство по конкуру и ездах различной сложности.

Проведение этапа Кубка мира в Астане откроет отечественным спортсменам возможность проявить себя на международной арене. Соревнования такого уровня позволят казахстанским атлетам повысить своё мастерство и побороться за квалификационные путёвки на международные турниры.