Сегодня в столичном Национальном теннисном центре стартует матч плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса. Сборная Казахстана принимает команду Монако. Это противостояние имеет определяющее значение для национального теннисного календаря: победитель сохранит позиции в дивизионе и в сентябре поборется за выход в квалификацию финала 2027 года.

фото автора

Главным событием для болельщиков станет выход на корт лидера нашей сборной Александра Бублика. Первая ракетка страны прибыл в Астану прямиком из Австралии, где традиционно насыщенное начало сезона позволило ему набрать оптимальные игро­вые кондиции. К февральскому матчу Бублик подошел в статусе игрока первой десятки мирового рейтинга ATP (Ассоциа­ции теннисистов-профессионалов), что делает его безусловным фаворитом в одиночных встречах. Несмотря на резкую смену климата и часовых поясов, Александр, что называется, «на ходу». Его агрессивный­ стиль игры и подача на быстрых кортах должны стать ключевым инструментом в борьбе против монегасков.

Сборные Казахстана и Монако ранее в истории турнира не встречались. На бумаге фаворитами выглядят наши теннисисты, занимающие 31-ю строчку в рейтинге наций, в то время как гости располагаются на 44-й позиции. Однако недооценка теннисистов княжества может стоить дорого. Заявка нашей сборной вроде бы подтверждает ее преимущество в классе. Кроме Бублика остальные участники также удерживают высокие позиции: Александр Шевченко располагается на 87-й строчке, Тимофей Скатов – на 190-й, Бейбит Жукаев – на 295-й, а Денис Евсеев – на 363-й. Состав Монако в одиночном разряде выглядит значительно скромнее: только Валентин Вашеро занимает 27-е место, а, например, Леонардо Любичич и Ромен Арнео­до за пределами 600-го места. Тем не менее гостям есть чем ответить в субботу, например, тот же Ромен Арнеодо в дуэте с Юго Нисом являются профильными парными игроками экстра-класса, входя в топ-30 мирового рейтинга ATP в парном разряде.

Федерация тенниса Казахстана подготовила к матчу не только корты, но и социальную базу. Накануне игроки сборной провели серию мастер-классов для воспитанников столичных теннисных школ, на одном из которых побывали и мы. Подобные мероприятия стали обязательной частью программы Кубка Дэвиса в Казахстане. Юные спортсмены получили возможность потренироваться с Бубликом, Шевченко и другими профи, что очень важно для популяризации тенниса и спорта в общем. Нужно было видеть радость на их лицах, когда они смогли хоть и в игровой форме, но все же «сразиться» со своими кумирами, а позднее еще и получить от них автографы и памятные подарки от федерации. Для сборной же это стало своеобразной психологической разгрузкой перед ответственными играми.

Отметим, что матчи пройдут на закрытом харде покрытия GreenSet Comfort, которое считается достаточно быстрым и комфортным для стиля игры большинства наших теннисистов. Формат встреч – трехсетовый (до победы в двух сетах). Сегодня игровую программу откроют две одиночные встречи. Первый матч начнется в дневное время, а следом на корт выйдет вторая пара игроков. А уже в субботу день начнется с парного противостояния, которое часто называют точкой перелома в Кубке Дэвиса. Завершат программу еще две одиночные игры.

Прямая трансляция поединков будет доступна на отечественных спортивных каналах Qazsport, Setanta Qazaqstan и Qsport. Астана готова к теннисному празднику, и теперь результат зависит исключительно от мастерства игроков на корте.