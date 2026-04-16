Астанчан приглашают на очередную сельхозярмарку выходного дня
Жители и гости города смогут приобрести большой ассортимент продуктов питания у казахстанских аграриев по выгодным ценам
Очередная городская сельохозярмарка пройдет в Астане 18 и 19 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.
Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.
Мероприятие будет проходить 18 и 19 апреля с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.