Астанчан приглашают на очередную сельхозярмарку выходного дня

Столица
150
Дана Аменова
специальный корреспондент

Жители и гости города смогут приобрести большой ассортимент продуктов питания у казахстанских аграриев по выгодным ценам

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Очередная городская сельохозярмарка пройдет в Астане 18 и 19 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучную и молочную продукцию, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.

Мероприятие будет проходить 18 и 19 апреля с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ Keryen Joly по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства посетителей рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317.

