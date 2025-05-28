За сообщения о призыве к массовым беспорядкам правонарушитель получил реальный срок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на городскую прокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Виновный, не согласившись с требованием закона за перевес грузовой машины, направил в группу Whatsapp сообщения с призывом к активному неповиновению представителям власти и подстрекательств к массовым беспорядкам с применением оружия.

С учетом наличия смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств приговором суда он осужден к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы с установлением пробационного контроля.

В прокуратуре отметили, что за такие призывы можно схлопотать до 7 лет лишения свободы.