Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор
Жителя Астаны осудили за занятия нетрадиционной восточной медициной, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы
Житель Астаны без соответствующих сертификатов и лицензии занимался нетрадиционной восточной медициной. И это привело к трагедии.
В клинику с жалобой на сонливость обратился мужчина. Его самочувствие резко ухудшилось после введения инъекции нелицензированного в Казахстане препарата. Пациент, не приходя в сознание, спустя время скончался.
«По заключению экспертизы, причиной смерти явился анафилактический шок. По приговору суда виновного осудили с лишением права заниматься медицинской деятельностью», — говорится в официальном соообщении пресс-службы столичной прокуратуры.