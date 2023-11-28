Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины

Жителя Астаны осудили за занятия нетрадиционной восточной медициной, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы

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Житель Астаны без соответствующих сертификатов и лицензии занимался нетрадиционной восточной медициной. И это привело к трагедии.

В клинику с жалобой на сонливость обратился мужчина. Его самочувствие резко ухудшилось после введения инъекции нелицензированного в Казахстане препарата. Пациент, не приходя в сознание, спустя время скончался.