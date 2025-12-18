С начала нового учебного года школы по всей стране начали по-новому использовать школьные пространства

Фото: акимат Актюбинской области

В рамках единой программы воспитания «Адал азамат» в казахстанских школах реализуется практика проведения национальных игр во время перемен. Эта инициатива призвана внедрить новый формат содержательной организации свободного времени учащихся, сообщает Kazpravda.kz

По информации Национальной академии образования имени И. Алтынсарина, в инструктивном методическом письме на 2025 –2026 учебный год организация национальных игр во время перемен указана школам как рекомендация, при этом подробно описаны механизмы её реализации.

Согласно документу, учащиеся 1–11-х классов могут принимать участие в традиционных интеллектуальных и подвижных играх казахского народа, включая асық ату, тоғызқұмалақ, бестас, ханталапай, перетягивание каната и другие.

Инициатива направлена не только на эффективное использование свободного времени детей, но и на формирование их национальной идентичности, а также воспитание уважения к историко-культурному наследию.

С начала нового учебного года школы по всей стране начали по-новому использовать школьные пространства для национальных игр. Так, в столичной школе №92 часть коридора превратили в игровые зоны, оборудованные всем необходимым для активного отдыха и движения.