Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК

Энергетика
110

Астана ожидает от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сделал заявление в связи с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права", - говорится в заявлении официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова.

Казахстан, отметил представитель МИД, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей.

"Подчёркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - подчеркнул Смадияров.

Атака безэкипажных катеров на морской терминал произошла в ночь на 29 ноября. Из-за серьезных повреждений выведено из строя выносное причальное устройство ВПУ-2. Казахстан в экстренном порядке перенаправляет экспорт на альтернативные маршруты.

#МИД #заявление #КТК #Украина #атака

Популярное

Все
Атака на КТК наносит ущерб двусторонним отношениям Казахстана и Украины – МИД РК
Началось строительство сталелитейного завода
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Из казармы в кампус
Политика здравого смысла
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Гвардейцам вручили ещё 400 сертификатов в ВУЗы
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Опасное погружение и обманутые судьбы: есть ли дорога назад?
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Новая услуга стала доступна в приложении «ЦОН»
Вооружённые Силы РК приведут в высшую степень боеготовности в связи с началом нового учебного года
Новый центр мировой металлургии
Филиал Челябинского госуниверситета в Костанае будет работать по стандартам Казахстана и России
В Шымкенте открыт молодежный хаб
Метростроевцы ускоряют темп
Предприниматели СКО просят перенести запуск Национального каталога товаров
Красную сигнальную полосу на обочину дороги впервые нанесли в Карагандинской области
Сборная Казахстана стала чемпионом Азии по хоккею
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
В Нацгвардии запустили курс подготовки операторов БПЛА
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
«Закон и порядок»: уроки цифровой грамотности организовали для столичных студентов
Зима будет теплой
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Талгар будет расти и вширь, и ввысь
Уверенный рост экономики Приаралья
Метель, туман, гололед: 20-градусные морозы надвигаются на Казахстан
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
Запущен завод по переработке мяса птицы
На 50 млн тенге оштрафованы предприниматели за необоснованные цены
Реформы Президента по развитию села работают на укрепление национальной идентичности – Спикер Сената
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

Читайте также

В Атырау проведено уличное освещение на 454 улицах
За 5 лет в селах Казахстана обновят 79 тысяч км электросетей
На юге Казахстана растёт число владельцев солнечных энергос…
Казахстан примут в Дальневосточную региональную группу МАГА…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]