Астана ожидает от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем, передает Kazpravda.kz

Фото: МИД РК

Официальный представитель министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сделал заявление в связи с атакой на Каспийский трубопроводный консорциум.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает протест в связи с очередной целенаправленной атакой на критическую инфраструктуру международного Каспийского трубопроводного консорциума в акватории морского порта Новороссийска. Произошедшее является уже третьим актом агрессии против исключительно гражданского объекта, функционирование которого гарантировано нормами международного права", - говорится в заявлении официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова.

Казахстан, отметил представитель МИД, как ответственный участник глобального энергетического рынка, неизменно выступает за сохранение устойчивости и бесперебойности поставок энергоносителей.

"Подчёркиваем, что КТК играет значимую роль в поддержании стабильности мировой энергетической системы. Рассматриваем произошедшее как действие, наносящее ущерб двусторонним отношениям Республики Казахстан и Украины, и ожидаем от украинской стороны принятия действенных мер по недопущению подобных инцидентов в будущем", - подчеркнул Смадияров.

Атака безэкипажных катеров на морской терминал произошла в ночь на 29 ноября. Из-за серьезных повреждений выведено из строя выносное причальное устройство ВПУ-2. Казахстан в экстренном порядке перенаправляет экспорт на альтернативные маршруты.