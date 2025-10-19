Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго

Энергетика
758

Министерство энергетики Казахстана держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами, передает Kazpravda.kz со ссылкой на отраслевое ведомство

Фото: Минэнергетики РК

В Минэнергетики Казахстана прокомментировали внештатную ситуацию на Оренбургском ГПЗ.

"По информации ПАО «Газпром», 19 октября 2025 года на Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак. Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена.

Газоснабжение Казахстана не затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении ведомства.

Вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями.

"Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий будет сообщено дополнительно. Министерство энергетики держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения", - подчеркнули в Минэнерго.

#газ #БПЛА #атака #Оренбургский ГПЗ

