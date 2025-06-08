Фото: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Вооруженная ножом женщина ранила двух прохожих на Лугу Терезы в столице Баварии. Полиция открыла огонь по нападавшей, от полученных травм она скончалась в больнице, сообщает dpa.

Два человека были ранены в результате ножевой атаки в Мюнхене в субботу, 7 июня. 30-летняя женщина напала на прохожих на Лугу Терезы в центре баварской столицы около 19.45 по местному времени. Полиция открыла огонь по нападавшей, от полученных травм она скончалась в больнице, сообщает агентство dpa.

Место нападения оцеплено полицией. Правоохранительные органы заняты сбором улик. О мотиве нападавшей не сообщается. По информации газеты Bild, женщина могла страдать от психического расстройства. Официальных данных о состоянии пострадавших нет. Как сообщила полиция, ранения получили 56-летний мужчина и 25-летняя девушка.

Луг Терезы - традиционное место проведения Октоберфеста.