Среди задержанных из-за инцидента с северокорейским кораблем - главный инженер судоверфи. Эсминец перевернулся при спуске на воду на глазах у лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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В Северной Корее задержаны сотрудники верфи, которых считают ответственными за инцидент при спуске на воду нового военного корабля, сообщило информационное агентство ЦТАК в воскресенье, 25 мая. В числе задержанных - главный инженер судоверфи в Чхонджине.

Спуск на воду престижного корабля окончился 21 мая неудачей на глазах у лидера КНДР Ким Чен Ына. Как передает ЦТАК, эсминец водоизмещением 5000 тонн был спущен на воду в северо-восточном порту Чхонджин. При этом произошла потеря равновесия, в результате чего случилась серьезная авария. Части днища корабля были повреждены, корабль опрокинулся и лег в воде на бок. Случившееся вызвало гневную реакцию Ким Чен Ына. Он назвал инцидент преступлением ответственных лиц и позором для страны.

По словам Кима, авария произошла из-за грубой небрежности и недопустимой халатности. Инцидент "подорвал достоинство и самоуважение" северокорейского государства, указал он, подчеркнув, что незамедлительное восстановление корабля - не просто практический вопрос, а политическая необходимость, напрямую связанная с авторитетом государства. Ким приказал завершить ремонт до одного из важных заседаний правящей Трудовой партии в июне.