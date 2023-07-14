Авария произошла на Жезказганской ТЭЦ

Аварию на Жезказганской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" прокомментировали в Министерстве энергетики Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

"13 июля в 21:12 при неблагоприятных погодных условиях отключилась линия элетропередачи 500 кВ Агадырь – Жезказган. Изменение параметров электрической сети привело к отключению частотных преобразователей на двигателях пылепитателей котлов №7 и 11 Жезказганской ТЭЦ с последующим их погасанием. Из-за отсутствия пара были остановлены турбины №4, 7, что повлекло полное снижение генерации", – сообщили в МЭ.

Работу станции начали восстанавливать только через час, в 22:20.

По факту технологического нарушения для всестороннего расследования создана комиссия Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

В ведомстве отметили, что это не первый случай полной остановки Жезказганской ТЭЦ. 19 июня в 12:45 из-за потери собственных электрических нужд станция снизила генерацию с 129 до 0 МВт.

"Руководству ТОО "Kazakhmys Energy" поручено принять действенные меры по обеспечению надежной работы Жезказганской ТЭЦ. Специальное совещание по вопросу безопасной работы Kazakhmys Energy будет проведено в министерстве в понедельник, 17 июля 2023 года», – добавили в Минэнерго.