Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию для вылетающих из Дубая

В мире, Паводки
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Айман Аманжолова
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Регистрацию приостановили с 8 часов утра среды до полуночи по местному времени из-за проблем, вызванных погодой и дорожными условиями, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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«Emirates приостанавливает регистрацию для пассажиров, вылетающих из международного аэропорта Дубая с 8.00 17 апреля до полуночи из-за оперативных проблем, вызванных плохой погодой и дорожными условиями», - сообщает компания на своей странице в соцсети X.

Клиентам предлагают связаться со своим агентом по бронированию или посетить сайт компании для повторного бронирования. Также отмечается, что посетителей, прибывающих в Дубай и уже находящихся в пути, будут продолжать оформлять.

Международный аэропорт Дубая сообщил на своей странице в X, что испытывает значительные сбои в связи с погодой, отметив, что подтопления и перекрытия дорог ограничили транспортные возможности для прибывающих и вылетающих гостей. Также аэропорт сообщает о задержках и перенаправлениях рейсов.

Международный аэропорт Дубая отменил во вторник 45 прибывающих и убывающих рейсов из-за обрушившихся на ОАЭ проливных дождей. Днем работа аэропорта была приостановлена на 25 минут, но затем возобновилась.

Проливные дожди, обрушившиеся на ОАЭ, привели к затоплению многих дорог. Сильные осадки начались в понедельник, на следующий день началась вторая волна непогоды. Жителям рекомендовано оставаться в своих домах. Госслужащих попросили работать из дома, школы перешли на онлайн-формат. Особенно сильно от ливней пострадал Дубай. Из-за обильных осадков в настоящий момент невозможно движение по некоторым улицам эмирата.

#аэропорт #наводнение #ОАЭ #Дубай #ливни #задержка рейса

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