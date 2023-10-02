Авиарейсы отменены в Турции из-за ливней

Ливни привели к задержкам и отменам рейсов в аэропортах Стамбула и ряда курортов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Массовые задержки и отмены авиарейсов наблюдаются в аэропортах Стамбула и ряда курортов Турции из-за сложных погодных условий, ливни в Стамбуле продолжаются уже несколько часов.

Ливень начался в Стамбуле в воскресенье днем после многомесячной засухи, из-за которой уровень воды в водохранилищах города снизился ниже отметки в 23%. В ряде районов на окраинах города наблюдались подтопления, в туристическом центре обстановка в рамках нормы. Синоптики предупредили, что с 22.00 ожидается новый удар стихии, ливни будут идти всю ночь.

Официальный представитель авиакомпании Turkish Airlines Яхья Устюн предупредил в соцсети X о возможных задержках и отменах рейсов из-за сложных погодных условий, в первую очередь на внутренних направлениях между Стамбулом и городами Анталья, Эрзурум, Сивас и Кахраманмараш.

Однако, как следует из данных на сайтах аэропортов и авиакомпаний, задержки и отмены охватили и международные направления.

Рейсы Turkish Airlines в Тель-Авив, Лондон, Афины, Эрджан на Северном Кипре и ряд других городов вылетели с задержкой от трех до четырех часов.

Отменены рейсы авиакомпании в Бахрейн, Вену, Мюнхен, Париж, Брюссель и ряд других городов. Рейс во Франкфурт перенесен на 12 часов. Другие авиакомпании также выполняют рейсы с небольшими задержками.

В стамбульском аэропорту имени Сабихи Гёкчен задержки у Turkish Airlines также составляют порядка одного-двух часов, в том числе ситуация затрагивает и международные направления.