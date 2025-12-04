Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АФМ по Актюбинской области завершил расследование в отношении бывшего руководителя АО «Авиаремонтный завод №406 ГА» по факту хищения бюджетных денег, сообщает Kazpravda.kz

Как выявило следствие, подозреваемый, используя свое служебное положение, организовал схему незаконного списания товарно-материальных ценностей, предназначенных для ремонта воздушных судов. Так, фиктивное приобретение агрегатов и комплектующих частей вертолетов МИ-2, самолетов АН-2 и двигателей осуществлялось через подконтрольные фирмы.

В документации завода агрегаты отражались как выданные со склада и установленные на авиационную технику при капитальном ремонте, хотя фактически не применялись. Впоследствии утверждались акты списания запасов, формально подтверждающие их использование.

«Ущерб государству составил 110 млн тенге. С санкции суда наложен арест на две квартиры и земельный участок подозреваемого. Уголовное дело направлено в суд. Иная информация в порядке ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит», – говорится в публикации.

Напомним, хищение бюджетных средств недавно выявили в кызылординском филиале РГП «КазВодХоз». Региональная прокуратура установила факт отсутствия поставки 13 тыс. тонн бутового камня в рамках проверки учреждения.