Фото: пресс-служба Президента РК

Как отмечает немецкое аналитическое издание Kettner Edelmetalle (статья от 10 ноября 2025 года «Kasachstan und die Abraham-Abkommen: Ein geschickter Schachzug im neuen Großen Spiel»), этот шаг представляет собой не просто дипломатический жест, а продуманный стратегический манёвр в новой «Большой игре» за влияние в Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz

Наблюдатели рассматривают происходящее как проявление «Большой игры 2.0» - современной версии исторического соперничества великих держав за влияние в Центральной Азии. Казахстан, крупнейшая экономика региона, старается выстраивать политику. Символично, что заявление о присоединении последовало после трёхсторонней встречи президента США Дональда Трампа, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, на которой Трамп подчеркнул: «Всё больше стран присоединяются к миру и процветанию благодаря моим Авраамовым соглашениям».

По мнению авторов статьи, истинная мотивация Казахстана, скорее всего, кроется в его богатых запасах природных ресурсов. Страна обладает значительными залежами редкоземельных элементов, критически важных для высокотехнологичных отраслей. Развивая отношения с Вашингтоном, Астана рассчитывает привлечь инвестиции в стратегически важные секторы экономики.

В Министерстве иностранных Казахстана подчёркивают, что такое решение «принято исключительно в интересах Казахстана и полностью соответствует сбалансированной, конструктивной и миролюбивой внешней политике республики». Тем не менее, за дипломатической риторикой просматриваются конкретные экономические и геополитические расчёты.

Как отмечает Kettner Edelmetalle, Казахстан демонстрирует прагматичный реализм, стараясь балансировать между крупными державами и защищать собственные интересы.