Фото: Dimashnews.com

Как пишет Dimashnews.com, в рамках проекта, уже второй год подряд, один из городских автобусов полностью оформлен изображениями казахстанского артиста и курсирует по улицам крупного бразильского города Форталеза.

Форталеза — это город с 300-летней историей и населением около 2,7 миллиона человек. Он известен своими живописными пляжами, теплым климатом, яркой культурной жизнью и радушной атмосферой. Теперь улицы этого города украшают автобусы с портретом Димаша, сопровождаемым надписью: «Самый необыкновенный голос в мире!»

Кроме фотографии певца и слогана, на задней части автобуса размещен QR-код, ведущий на выступление Димаша с песней Sos d’un terrien en détress на его Digital Show 2021 года.

Также на автобусе указаны города, где уже анонсированы концерты Димаша: Барселона, Берлин и Лондон.