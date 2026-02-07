Рабочий день у нашего собеседника ­Самата Тулесова начинается рано. В семь утра он уже на базе предприятия «Астана Тазалық», где заводит свой автогрейдер. Далее – выезд на заснеженные улицы города, расчистка дорог, парковок и тротуаров. Для горожан это привычная и часто незаметная часть жизни, а для Самата – работа, которой он дорожит.

34-летний водитель трудится в городской коммунальной службе с 2019 года. В эту профессию он пришел по стопам отца ­Сейтмаганбета Тулесова, проработавшего водителем спецтехники 27 лет. Самат вспоминает, что он и его четверо братьев, измазанные в мазуте, с детства крутились возле машины отца. Уже тогда, играя, мальчики понимали, что от работы родителя зависит многое: ­выедут ли автобусы на свой маршрут, смогут ли автомашины выбраться с мест парковок и будет ли безопасным путь на работу для каждого пешехода...

– Я возился возле автогрейдера, помогал папе чем мог. После школы была служба в рядах Национальной гвардии, где я тоже, к слову, был водителем. А уже после армии окончил колледж по технической специальности и через какое-то время, следуя примеру отца, пришел в «Астана Тазалық». И это неудивительно: в нашей сфере есть и стабильность, и перс­пектива, – рассказывает Самат.

Сегодня он работает в столичном райо­не Алма­ты. График сменный: одна неделя дневная, другая – ночная. Дневная смена начинается в половине седьмого утра. До выхода на маршрут водители обязаны пройти мед­осмотр, где им измеряют давление и проверяют зрение. Только потом они получают путевку – до­кумент для учета работы водителя и транс­порта в текущую смену. Еще минут двадцать уходит на проверку техники (масла и охлаж­дающей жидкости), на прогрев двигателя.

И наконец, к восьми утра машины выходят на маршрут. Перед выездом водители получают задания – какие улицы им нужно чистить и в какой последовательности. Кстати, маршруты меняются ежедневно, но обычно техника направляется туда, где скопилось много снега. В первую очередь очищаются главные улицы и магистрали, затем автобусные остановки, заезды и выезды с мест парковок.

– Сегодня я начал с проспекта Тәуелсіздік – от пересечения с улицей Пушкина и дошел до проспекта Момышулы, – поясняет водитель. – Пос­ле обеда направлюсь на перекресток ­Амман и захвачу мост М-2. Если останется время, возьму еще одну улицу. А завтра маршрут поменяется: я поеду на Кошкарбаева, потом на Жумабаева и Абылай-хана – эти улицы у нас постоянно в работе.

Автогрейдер Самата Тулесова – это большая специальная техника, которая в основном работает на проезжей части. Но к моменту нашей встречи водитель курсировал по парковке возле ЖК «Восток» по проспекту Момышулы, убирая сугробы. Передним отвалом в виде большой лопаты он сбивал снежные кучи, средним машина сгребала снег, а задним «клыком» попутно вскрывала лед и накат.

В кабине – множество рычагов. С помощью одного из них Самат поднимает вверх перед­нюю лопату автогрейдера. И тут же показывает, как можно крутить ею в разные стороны.

– Наша работа – не просто сдвигать снег, – продолжает рабочий. – Мы формируем валы – такие длинные снежные гребни по центру улицы, которые затем подбирают погрузчики и загружают в КамАЗы. В первую очередь мы очищаем дороги, чтобы машины могли проехать. Но иногда через руководство к нам поступают и обращения от жителей Астаны, чтобы почистить конкретный участок.

В сильные снегопады техника выходит колоннами. Как отмечает Самат Тулесов, обычно автогрейдеры работают тройками: один сбрасывает снег с тротуара, второй отталкивает его от бордюра, третий формирует вал. Такой метод позволяет быстрее и безопаснее очистить улицу.

Впрочем, работа не всегда идет гладко. Полноценной очистке мешают, как правило, припаркованные автомобили. Приходится просить помощи у водителей и ОСИ, призывая убрать их транс­порт. Чаще всего жители с пониманием относятся к работе коммунальных служб.

Немаловажный момент: под снегом нередко скрываются люки, бордюры, неровности, и перед водителями спецтехники стоит задача не повредить имущество. При этом во дворы домов автогрейдеры заходят редко, обычно там работают специальные погрузчики и маленькие «бобкаты».

– Во время сильных буранов и морозов мы еще и помогаем водителям, застрявшим в сугробах, – улыбается Самат. – Бывали случаи, когда вытас­кивали тросами многотонные фуры! Другая техника просто не способна такое сделать.

Обед у работников «Астана Тазалық» организованный: в каж­дом районе есть своя столовая, где питание для них бесплатное. После обеда – снова линия, и так до пяти вечера, затем водители возвращаются на базу и закрывают путевой лист. А следующая бригада уже наготове, она выходит в ночную смену, которая длится с восьми вечера до пяти утра.

С наступлением весны Самат пересаживается на другую технику – подметальную машину Pelican, которая убирает пыль, песок и грязь, оставшиеся после зимы. Конечно, работы меньше, но и она важна в жизни города.

Профессия водителя спецтехники, по словам нашего собеседника, требует не только четких навыков, но и большого желания. При приеме на работу учитываются категория водительских прав и опыт, но главное – ответственность.

Выходной у Самата – один день в неделю, и это время он посвящает семье. У него трое детей: старшей дочери семь лет, сыну – шесть, младшей – чуть больше года. Как признается глава семейства, ребята любят лошадей, и в выходные они с семьей стараются выезжать за город, чтобы покататься верхом.

С теплотой говорит Самат и о своем коллективе. Грейдеристы, водители КамАЗов, погрузчиков, подметальных машин, операторы – это большая и дружная команда, где все готовы помочь друг другу. Но главный наставник Самата – отец, который всегда подскажет, как правильно дейст­вовать в любой ситуации.

Сегодня Сейтмаганбет Тулесов на пенсии, но трудовая династия продолжается. Вслед за Саматом в коммунальное предприятие пришел и его старший брат Сырлан, который уже четвертый год работает водителем автогрейдера в столичном районе Нура.