Автогрейдер выходит на смену

Профессионалы
11
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Со спецтехникой Самат Тулесов на «ты»

Рабочий день у нашего собеседника ­Самата Тулесова начинается рано. В семь утра он уже на базе предприятия «Астана Тазалық», где заводит свой автогрейдер. Далее – выезд на заснеженные улицы города, расчистка дорог, парковок и тротуаров. Для горожан это привычная и часто незаметная часть жизни, а для Самата – работа, которой он дорожит.

34-летний водитель трудится в городской коммунальной службе с 2019 года. В эту профессию он пришел по стопам отца ­Сейтмаганбета Тулесова, проработавшего водителем спецтехники 27 лет. Самат вспоминает, что он и его четверо братьев, измазанные в мазуте, с детства крутились возле машины отца. Уже тогда, играя, мальчики понимали, что от работы родителя зависит многое: ­выедут ли автобусы на свой маршрут, смогут ли автомашины выбраться с мест парковок и будет ли безопасным путь на работу для каждого пешехода...

– Я возился возле автогрейдера, помогал папе чем мог. После школы была служба в рядах Национальной гвардии, где я тоже, к слову, был водителем. А уже после армии окончил колледж по технической специальности и через какое-то время, следуя примеру отца, пришел в «Астана Тазалық». И это неудивительно: в нашей сфере есть и стабильность, и перс­пектива, – рассказывает Самат.

Сегодня он работает в столичном райо­не Алма­ты. График сменный: одна неделя дневная, другая – ночная. Дневная смена начинается в половине седьмого утра. До выхода на маршрут водители обязаны пройти мед­осмотр, где им измеряют давление и проверяют зрение. Только потом они получают путевку – до­кумент для учета работы водителя и транс­порта в текущую смену. Еще минут двадцать уходит на проверку техники (масла и охлаж­дающей жидкости), на прогрев двигателя.

И наконец, к восьми утра машины выходят на маршрут. Перед выездом водители получают задания – какие улицы им нужно чистить и в какой последовательности. Кстати, маршруты меняются ежедневно, но обычно техника направляется туда, где скопилось много снега. В первую очередь очищаются главные улицы и магистрали, затем автобусные остановки, заезды и выезды с мест парковок.

– Сегодня я начал с проспекта Тәуелсіздік – от пересечения с улицей Пушкина и дошел до проспекта Момышулы, – поясняет водитель. – Пос­ле обеда направлюсь на перекресток ­Амман и захвачу мост М-2. Если останется время, возьму еще одну улицу. А завтра маршрут поменяется: я поеду на Кошкарбаева, потом на Жумабаева и Абылай-хана – эти улицы у нас постоянно в работе.

Автогрейдер Самата Тулесова – это большая специальная техника, которая в основном работает на проезжей части. Но к моменту нашей встречи водитель курсировал по парковке возле ЖК «Восток» по проспекту Момышулы, убирая сугробы. Передним отвалом в виде большой лопаты он сбивал снежные кучи, средним машина сгребала снег, а задним «клыком» попутно вскрывала лед и накат.

В кабине – множество рычагов. С помощью одного из них Самат поднимает вверх перед­нюю лопату автогрейдера. И тут же показывает, как можно крутить ею в разные стороны.

– Наша работа – не просто сдвигать снег, – продолжает рабочий. – Мы формируем валы – такие длинные снежные гребни по центру улицы, которые затем подбирают погрузчики и загружают в КамАЗы. В первую очередь мы очищаем дороги, чтобы машины могли проехать. Но иногда через руководство к нам поступают и обращения от жителей Астаны, чтобы почистить конкретный участок.

В сильные снегопады техника выходит колоннами. Как отмечает Самат Тулесов, обычно автогрейдеры работают тройками: один сбрасывает снег с тротуара, второй отталкивает его от бордюра, третий формирует вал. Такой метод позволяет быстрее и безопаснее очистить улицу.

Впрочем, работа не всегда идет гладко. Полноценной очистке мешают, как правило, припаркованные автомобили. Приходится просить помощи у водителей и ОСИ, призывая убрать их транс­порт. Чаще всего жители с пониманием относятся к работе коммунальных служб.

Немаловажный момент: под снегом нередко скрываются люки, бордюры, неровности, и перед водителями спецтехники стоит задача не повредить имущество. При этом во дворы домов автогрейдеры заходят редко, обычно там работают специальные погрузчики и маленькие «бобкаты».

– Во время сильных буранов и морозов мы еще и помогаем водителям, застрявшим в сугробах, – улыбается Самат. – Бывали случаи, когда вытас­кивали тросами многотонные фуры! Другая техника просто не способна такое сделать.

Обед у работников «Астана Тазалық» организованный: в каж­дом районе есть своя столовая, где питание для них бесплатное. После обеда – снова линия, и так до пяти вечера, затем водители возвращаются на базу и закрывают путевой лист. А следующая бригада уже наготове, она выходит в ночную смену, которая длится с восьми вечера до пяти утра.

С наступлением весны Самат пересаживается на другую технику – подметальную машину Pelican, которая убирает пыль, песок и грязь, оставшиеся после зимы. Конечно, работы меньше, но и она важна в жизни города.

Профессия водителя спецтехники, по словам нашего собеседника, требует не только четких навыков, но и большого желания. При приеме на работу учитываются категория водительских прав и опыт, но главное – ответственность.

Выходной у Самата – один день в неделю, и это время он посвящает семье. У него трое детей: старшей дочери семь лет, сыну – шесть, младшей – чуть больше года. Как признается глава семейства, ребята любят лошадей, и в выходные они с семьей стараются выезжать за город, чтобы покататься верхом.

С теплотой говорит Самат и о своем коллективе. Грейдеристы, водители КамАЗов, погрузчиков, подметальных машин, операторы – это большая и дружная команда, где все готовы помочь друг другу. Но главный наставник Самата – отец, который всегда подскажет, как правильно дейст­вовать в любой ситуации.

Сегодня Сейтмаганбет Тулесов на пенсии, но трудовая династия продолжается. Вслед за Саматом в коммунальное предприятие пришел и его старший брат Сырлан, который уже четвертый год работает водителем автогрейдера в столичном районе Нура.

#водитель #«Астана Тазалық»

Популярное

Все
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Креативный импульс для экономики
Высокая оценка курса реформ
От водородной энергетики до умных сетей
Обсуждены вопросы развития социальной сферы ВКО
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
Сформирован проект повестки
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
В заказчиках недостатка нет
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ау, отечественный инвестор!
Финансовый ликбез для школьников
В районе открылись новые ФАПы
Урожай зависит от семян
В реку слили кислоту?
Пусть зеленым будет город!
Снег Алматы привычнее песков Неома
Сказка на новый лад
Права человека как приоритет
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Американский сурок Фил предсказал, когда придет весна
В Казахстане модернизируют энергетическую инфраструктуру
С позиций демократического мышления
Продвигать главные ценности
Юные акмолинцы заявили о себе на JuniorSkills
Первое в 2026 году заседание Совета ЕЭК прошло в Москве
Казахстан и Грузия расширяют сотрудничество в туризме
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Какие изменения ждут Атырау?
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
В Нацгвардии провели турнир по бильярду

Читайте также

Учитель, который остается собой
Чтобы город жил в тепле
Расставляя танки, самолеты, корабли... на карте
Держим связь!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]