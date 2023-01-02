Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище

Происшествия
68

Водитель пытался переехать через водоем. 

Фото пресс-службы МЧС РК

ЧП произошло 1 января около 12:50 в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

Во время профилактического рейда на Капшагайском водохранилище сотрудники ДЧС Алматинской  области заметили рыбаков с личным автомобилем на льду.

Толщина льда была всего 23 сантиметра. Спасатели предупредили о мерах предосторожности и безопасности при переходе и переезде замерзших водоемов. Однако замечания были проигнорированы. 

При попытке переехать на ближайший берег, автомобиль марки "Мерседес спринтер" провалилась под лед. Водитель успел выбраться. 

Департаментом по ЧС он будет привлечён к административной ответственности по статье 412 часть 1 КоАП РК "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах".

Популярное

Все
Автомобиль снес четверых пешеходов в Темиртау
Два авто сгорели в гараже в Семее
Пошел на горящий фонарь: астанчанин чудом выбрался из снежного плена
Боец UFC Дамир Исмагулов решил закончить свою спортивную карьеру
Штрафы за нарушение правил дорожного движения в Казахстане выросли
Факты многомиллионного хищения денег при ремонте дорог выявлены в Актобе
Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
До 80 видов товаров готов поставлять Казахстан на рынок Пакистана
Когда утратит силу закон о первом президенте РК – ответ Минюста
Шахбаз Шариф поблагодарил руководство Казахстана за помощь народу Пакистана
Труп таксиста с 37 ножевыми ранениями нашли в Талгарском районе
Токаев утвердил поправки в законы по вопросам молодежной политики и соцобеспечения
Мажилисмены требуют вызвать руководство правоохранительных органов для ответов о Кантаре
Потеряет ли Назарбаев иммунитет с утратой закона о первом президенте Казахстана, ответил спикер Мажилиса
Визиты, переговоры, почти 150 тыс. км на самолёте – итоги деятельности президента за 2022 год
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Мобильное приложение "Enbek" запустили в Казахстане
Социальная сфера: скорость преобразований может быть еще выше, но...
Более 30 человек погибли в результате снежной бури в США
Хорошая тенденция – Токаев о росте товарооборота Казахстана со странами СНГ
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
В Алматинской области ученики построенной за 1,6 млрд тенге школы третий год учатся онлайн
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 декабря
120 тысяч долларов США отдал мошенникам казахстанский бизнесмен
В центре столицы горит девятиэтажка (Видео)
Пожилые супруги и 3-летний внук замерзли насмерть в области Абай
В акимате объяснили появление сталактитов в несданных квартирах Костаная
"Одни дома": двое детей сгорели в запертом доме в Шу
Женис Касымбек стал акимом Астаны
Практически ежедневно осуществляются информационные вбросы в адрес руководства страны, вооруженных сил, являющихся базовым элементом государственности.
Названы самые загрязненные города Казахстана
Два комитета хотят упразднить в МВД
У акимов станет больше заместителей
Склад сайгачих рогов и уникальные самоцветы нашли полицейские в частном доме в Алматы (видео)
За салют с крыши поста полиции житель Алматы поплатился свободой (видео)
"Озеро" с запахом химикатов появилось вблизи Атырау
Серийного вора аккумуляторов задержали в Алматы
В Сети появилось видео пылающей легковушки на трассе в Костанайской области
Токаев сменил послов Казахстана в ряде стран
Спецоперация по задержанию банды вымогателей попала на видео в Актобе
Токаев уволил ряд судей
Археологи Маргулан центра могут вести раскопки круглый год, и даже в условиях суровой зимы
Любимый ученик Мухтара Ауэзова. Именно так отзывались об известном общественном деятеле, народном писателе Казахстана, академике Национальной академии наук РК Зейнолле Кабдолове
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Происшествия
Пошел на горящий фонарь: астанчанин чудом выбрался из снежн…
Происшествия
Автомобиль сбил четверых пешеходов в Темиртау
Происшествия
Два авто сгорели в гараже в Семее
Происшествия
Уехали за водой и не вернулись: костанайские спасатели чудо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]