Автомобиль провалился под лед на Капшагайском водохранилище

Фото пресс-службы МЧС РК

ЧП произошло 1 января около 12:50 в Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Во время профилактического рейда на Капшагайском водохранилище сотрудники ДЧС Алматинской области заметили рыбаков с личным автомобилем на льду.

Толщина льда была всего 23 сантиметра. Спасатели предупредили о мерах предосторожности и безопасности при переходе и переезде замерзших водоемов. Однако замечания были проигнорированы.

При попытке переехать на ближайший берег, автомобиль марки "Мерседес спринтер" провалилась под лед. Водитель успел выбраться.

Департаментом по ЧС он будет привлечён к административной ответственности по статье 412 часть 1 КоАП РК "Нарушение или невыполнение правил безопасности на водоемах".