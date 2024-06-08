Автомобильные пункты пропуска на границе с КНР будут закрыты 10 июня

Ж/д пункты на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме, передает Kazpravda.kz

Фото: КГД РК

Комитет государственных доходов информирует, что в связи с проведением в Китае фестиваля лодок-драконов (Дуань-у Цзе) 10 июня пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

«Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме», - говорится в сообщении КГД.

В этой связи перевозчиков и всех желающих пересечь границу с КНР просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.