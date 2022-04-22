Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия

Путь зодчего – достоинство свершений

26 апреля 2022 года исполняется 90 лет со дня рождения Шоты Едрисовича Валиханова – выдающегося архитектора, лауреата Государственной премии РК, автора герба Республики Казахстан и монумента Независимости. Не дожив до этой юбилейной даты один год, он ушел из жизни весной прошлого года.

Личность Шоты Едрисовича очень многогранна. Наряду с архитектурной деятельностью он известен как литератор-драматург и, конечно же, был признан в нашей стране как видный общественный деятель.

Его авторству также принадлежат такие архитектурные творения, как монумент «Сильнее смерти», посвященный памяти жертв Семипалатинского ядерного полигона в Семее, памятник последнему казахскому хану Кенесары в Астане, памятники Шокану Уалиханову в Алматы, Шакариму в Семее, Ахмету Байтурсынову в Костанае, Талгату Бегельдинову в Кокшетау и другие. В течение своей многолетней творческой деятельности Шота Валиханов воспитал много учеников и последователей, которые сейчас являются ведущими архитекторами и скульпторами в Казахстане.

По своему происхождению Шота Едрисович является потомком степной аристократии. Он прямой пра-пра-правнук Абылай-хана, внучатый племянник Шокана Уалиханова. Если чуть более детально говорить о его родословной, то выглядит она так: сын Абылай-хана – Уали-хан, сын Уали-хана – Чингис-султан, сын Чингис-султана – Мақы (родной младший брат Шокана Уалиханова, художник, учился в Санкт-Петербурге), сын Мақы – Едрис, сын Едриса – Шота.

Имя Шоты Едрисовича Валиханова я слышал с раннего детства из уст моей мамы, от моих старших сестер и братьев. А в юношеском возрасте узнал, что наряду с нашим кровным родством Шота-аға был учеником моего отца – Мусахана Канапьянова. В 40–50-х годах прошлого века мой отец был директором знаменитой Сырымбетской школы-интерната (ранее в XVIII веке Сырымбет был родовым имением бабушки Шокана Уалиханова – Айганым).

Сырымбетская школа была очень известным учебным заведением своего времени. Ее опыт учебно-воспитательной работы был обобщен и специальным постановлением Правительства распространен по всей республике. Выпускники Сырымбетской школы поступали в ведущие вузы Москвы, Ленинграда, Алма-Аты, Новосибирска. Многие выпускники школы, ученики Мусахана Канапьянова в последующем стали выдающимися людьми Казахстана. Среди них – Шота Валиханов, Какимбек Салыков, Еркин Ауельбеков, Аманолла Рамазанов, Айша Биркенова и другие. Кстати, один интересный факт: в 40-е годы военруком в Сырымбетской школе работал будущий председатель Совета Министров Казахской ССР Байкен Ашимов, которого с молодости связывала с моим отцом крепкая дружба.

После окончания школы Шота Валиханов поступает в Московский архитектурный институт, его одноклассник Какимбек Салыков – в Московский институт цветных металлов и золота. Начало трудовой деятельности Шоты Едрисовича было связано с Алма-Атой, с работой в ведущих проектных институтах. Позднее он длительное время был на постах председателя Союза архитекторов Казахстана, председателя Казахского республиканского общест­ва охраны памятников истории и культуры. В начале 70-х годов наша семья переехала в Алма-Ату, и Шота-аға часто бывал у нас в гостях.

Мое личное общение с Шотой-аға стало наиболее близким в 1990-е и в 2000-е годы. Я часто бывал в его рабочем кабинете, где мы обсуждали разное – и темы исторического прошлого, и сегодняшние дни. Под его руководством участвовал в работе инициативной группы по продвижению проекта сооружения памятника Кенесары-хану в Астане, других монументов, а в 2000 году по моей инициативе мы провели замечательную акцию «Человек века», «Человек тысячелетия»...

Я хочу признаться, что чувствовал, как Шота-аға всегда по-особенному относился ко мне. И на всех подаренных им мне книгах можно найти написанные его рукой слова: «моему любимому племяннику» или «моему любимому братишке». Как-то в одной из наших многочисленных бесед Шота-аға рассказал мне, что когда-то в 60-х годах, будучи в тридцатилетнем возрасте, он узнал, что в Ташкенте живет знаменитый ученый, правнук Кенесары – Натай Азимханович Кенесарин, который в свое время был репрессирован и изгнан из Казахстана. Шота Едрисович поехал к нему и гостил несколько дней. На прощание Натай Кенесарин сказал молодому Валиханову: «Это хорошо, что нас связывает кровное родство, но главное, чтобы было еще и духовное родство, чтобы мы могли гордиться за поступки друг друга...»

Мы много ездили с Шотой-аға по Казахстану – Кокшетау, Бурабай, Павлодар, Торетумсук, Атырау. И эти поездки давали нам возможность долгих и интересных бесед, про которые, наверное, придет время мне написать. Одно лишь хочу сказать в память о нем: «Дорогой Шота-аға, я чувствую то духовное родство, о котором в свое время говорил Натай-аға Кенесарин. Я горжусь Вашими деяниями и стараюсь строить свою жизнь так, чтобы и поступками Вашего племянника могли гордиться наши близкие».

...Шота Едрисович похоронен на кладбище «Кенсай», на аллее выдающихся деятелей Казахстана. Не так давно я посетил его последний приют. Постоял, помолчал у могильного холма, вспоминая светлый образ Шоты-аға...

Говоря об этой аллее, нужно сказать, что это своеобразный некрополь выдающихся людей Казахской земли. Рядом с могилой Шоты-аға похоронены Талгат Бегельдинов, Калтай Мухамеджанов, Шерхан Муртаза, Каукен Кенжетаев и его супруга Шәбәл Бейсекова, Еркегали Рахмадиев, Ермек Серкебаев, Хадиша Бокеева и ее супруг Байгали Досымжанов, Жексембек Еркимбеков, экс-спикер Марат Оспанов и другие. А в верхней части некрополя на холме похоронен Бауыржан Момышулы, на могиле которого возвышается его памятник, выполненный в полный рост.

Со многими из этих людей, покоя­щихся на аллее, Шота-аға тесно общался и дружил. Когда я возвращался с кладбища, сидя в машине, вспоминал, как с Шотой-аға в 2005 году, в канун 60-летия Великой Победы, ездили в Кокшетау на церемонию открытия памятника Талгату Бегельдинову. Вместе с нами в Кокшетау поехал и присутствовал на всех мероприятиях и сам Талгат Бегельдинов. Мы с Талгатом Якубековичем жили в соседних номерах в гостинице, и в течение трех дней он мне много рассказывал о своей жизни и о войне.

Мне также вспомнились наши встречи с Шотой-аға, на которых присутствовали Ермек Серкебаев, Хадиша Бокеева, Жексембек Еркимбеков...

Всем этим людям и моему Шоте-аға – светлая память...