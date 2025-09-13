В министерстве сельского хозяйства прошло совещание по вопросам реализации поручений Президента, озвученных в Послании «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию», передает Kazpravda.kz

Фото: Минсельхоз РК

В нем приняли участие вице-министры, руководители структурных подразделений, комитетов и подведомственных организаций.

«Глава государства поставил перед нами задачу вывести АПК на качественно новый уровень. Это требует системного подхода, внедрения современных технологий, цифровых решений и искусственного интеллекта. Мы должны обеспечить высокую эффективность, прозрачность и координацию на всех уровнях отрасли. В числе приоритетов — развитие животноводства, масштабирование переработки сельхозпродукции и создание современных агрохабов», — подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Вице-министр Амангалий Бердалин представил проект Комплексного плана поддержки агробизнеса в сфере животноводства.

В документе предусмотрены меры по внедрению льготного кредитования оборотных средств под 5% годовых, долгосрочных займов на приобретение племенного поголовья КРС и МРС, механизма гарантирования кредитов через институт «Даму» (покрытие до 80%), а также усилению социальной поддержки работников отрасли.

Для повышения экспортного потенциала и ветеринарной безопасности выделено финансирование на строительство ветеринарных объектов и закуп лабораторного оборудования для РВЛ и НРЦВ, реализацию программы по тиражированию опыта СКО.

Сняты ограничения на экспорт в Китай, Россию, Турцию. В текущем году были открыты рынки Ирана и Грузии, получено официальное разрешение на экспорт мёда в страны ЕС, рассматривается досье на экспорт продукции аквакультуры и конины в ЕС, ведется согласование сертификатов на экспорт в Японию, Малайзию, Вьетнам, Сингапур, Пакистан и другие страны.

Разрабатывается единая цифровая платформа по ветеринарии с полной прослеживаемостью продукции и интеграцией с системами Комитета государственных доходов.

Вице-министр Ермек Кенжеханұлы доложил о принимаемых мерах по привлечению инвестиций в АПК.

За 7 месяцев 2025 года в отрасль привлечено 710,6 млрд тенге, заключено 5 инвестиционных соглашений на сумму 1 трлн тенге, реализован 81 проект на сумму 115,5 млрд тенге.

Разработана Дорожная карта из 711 инвестиционных проектов на 3,4 трлн тенге до 2027 года.

В числе крупнейших соглашений об инвестициях с зарубежными компаниями проекты по строительству тепличного комплекса мощностью производства 155 тыс.тонн томатов в год ТОО «Alsera» ($650 млн), сахарного завода мощностью 5 млн. тонн переработки сахарной свеклы и производству 500 тыс. тонн сахара в год ТОО «QazaqArab Sugar» ($580 млн.), вертикально интегрированного промышленного парка по глубокой переработке кукурузы мощностью 1 млн. тонн в год «Fufeng Group» ($350 млн) и интегрированного комплекса по глубокой переработке зерновых и бобовых мощностью переработки 240 тыс.тонн пшеницы, 80 тыс.тонн гороха «Tiryaki Holding» ($320 млн).

Ведется подготовка к запуску проекта «Заказ на инвестиции в АПК на 2025–2027 годы», предусматривающего долгосрочное льготное финансирование в объеме 1,2 трлн тенге.

Вице-министр Ербол Тасжуреков представил проект аграрного экспортного плана, в который вошли меры по развитию экспортной логистики, обеспечению соответствия ветеринарным и фитосанитарным требованиям стран-импортеров, продвижению традиционной казахстанской продукции на зарубежных рынках, реализации маркетинговой стратегии аграрного экспорта.

Планируется расширение географии экспорта, в том числе в Марокко, Алжир, Вьетнам, а также оказание государственной поддержки экспортёрам через МТИ.

Особое внимание уделяется развитию аграрной науки.

Председатель Комитета по управлению земельными ресурсами Мурат Темиржанов проинформировал о ходе реализации проекта по созданию единой цифровой карты земель с применением ИИ и спутникового мониторинга.

Так, с 2022 года возвращено в госсобственность 13,7 млн га земель, из них перераспределено акиматами — 6,2 млн га, в процессе — 7,5 млн га. Разработаны поправки в Земельный кодекс о переводе конкурсов на землю в электронный формат.

До конца 2025 года будет завершена оцифровка более 190 млн га земель сельхозназначения (цифровые сельхоз карты), 74 млн га почвенных обследований, 71 млн га геоботанических обследований. Будет запущена новая, модернизированная информационная система земельного кадастра.