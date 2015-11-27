Азербайджанский Шеки объявлен культурной столицей тюркского мира 2016 года

Фото: rus.baku-art.com
Азербайджанский город Шеки объявлен культурной столицей тюркского мира в 2016 году, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Trend.az
.
"Город Шеки объявлен культурной столицей тюркского мира в 2016 году", – говорится в сообщении.
Как уточняется, решение об этом было принято на 33-м заседании постоянного совета министров культуры ТЮРКСОЙ, прошедшем в туркменском городе Мары в минувший четверг.
Шеки – город, центр одноименного района и одноименной исторической области в Азербайджане. Расположен в южных предгорьях Большого Кавказа, в 77 км к северу от железнодорожного узла Евлах. До 15 марта 1968 года носил название Нуха.
Напомним, столицей тюркского мира в 2015 году был туркменский город Мары.